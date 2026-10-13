Rueda en Matanzas ambulancia donada por San Petersburgo

Donación fortalece el SIUM en Matanzas

El doctor David Lima González, especialista de primer grado en Medicina Intensiva y Emergencias Médicas, precisó que en estos momentos se reorganiza la estructura del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM), que «no es solo la ambulancia, sino todo el proceso desde que se rescata al paciente en el lugar del incidente hasta que llega a una unidad de cuidados intensivos o a un centro hospitalario».

El SIUM cuenta con tres subsistemas: el móvil, el de áreas intensivas municipales y el intrahospitalario, este último integrado por sus salas de terapia intensiva, emergencias e intermedias.

De 54 ambulancias a solo 20: la difícil realidad del parque móvil

«De un parque inicial de 54 ambulancias, la provincia solo cuenta con 20 vehículos, de los cuales funcionan 14 en todo el territorio; las otras seis están fuera de servicio, fundamentalmente por fallas en los motores», manifestó el también jefe de Urgencias y Emergencias en la provincia.

«Eso representa el 29,6 % de lo que le podemos brindar a la población. A pesar de ello, en Matanzas no se ha dejado de atender a ningún paciente. Hemos realizado una buena clasificación mediante los códigos de colores (rojo, amarillo y verde) y hemos logrado disminuir los tiempos de respuesta en los últimos meses dentro del municipio de Matanzas, que es donde tenemos la mayor capacidad de atención», subrayó Lima González.

Tecnología de primer mundo para salvar vidas

La nueva ambulancia, con prestaciones del primer mundo, cuenta con tres maletines: uno para la vía aérea, otro para la reanimación cardiopulmonar y un tercero para neonatos y pacientes maternas, lo que permite ampliar el tratamiento que se ofrece.

«El objetivo de esta ambulancia será apoyar el Programa de Atención Materno Infantil, con énfasis en los niños, neonatos y gestantes extremadamente graves. Esto permitirá, además, agilizar los traslados desde el hospital materno provincial hacia el hospital Faustino Pérez, donde se atiende a las maternas graves en la terapia intensiva», indicó Lima González.

El licenciado Yusbier González Morales, jefe de la base regional de ambulancias de Matanzas, resaltó la moderna tecnología del vehículo donado, muy adecuada para las necesidades del programa materno infantil.

«Posee excelentes prestaciones y equipos de alta tecnología, como sistemas de ventilación y monitorización cardíaca. Además, dispone de un sistema de cámaras que permite a especialistas ubicados en otros centros reevaluar al paciente en tiempo real, valorar lo que se está haciendo o determinar qué procedimientos hacen falta», explicó el máster en Urgencias Médicas.

González Morales destacó que el equipamiento incluye un soporte especial con la refrigeración requerida para mantener la sangre en condiciones óptimas, así como líquidos para neonatos y gestantes a la temperatura idónea.

«Cuenta con métodos de restricción del trauma, tabla espinal, collarines cervicales y un lavamanos para la desinfección antes de realizar procedimientos invasivos», añadió González Morales, quien señaló que la base regional de ambulancias realiza un promedio de 700 traslados mensuales entre emergencias, urgencias y casos no urgentes.

700 traslados mensuales y más del 80 % de urgencias

Por su parte, el conductor y paramédico Yonel Hernández Ojeda calificó el vehículo de excelente desde el punto de vista técnico, destacando la calidad de su amortiguación y dirección.

En el municipio de Matanzas, más del 80 % de los traslados corresponden a pacientes de urgencia y emergencia, incluidos neonatos y gestantes. El promedio mensual de traslados de maternas en estado crítico oscila entre 10 y 15, mientras que el de neonatos críticos se sitúa entre 8 y 10.

La donación de San Petersburgo se suma así a los esfuerzos por sostener un servicio vital para la población matancera, en un contexto de limitaciones materiales y de creciente demanda de atención de urgencia. (ALH)

Tomado de Cubadebate