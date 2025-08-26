Desarrollan proceso de pago a jubilados y pensionados en sucursales bancarias de Matanzas

Las sucursales bancarias de la ciudad de Matanzas iniciaron el proceso de pago a jubilados y beneficiarios de pensiones. El colectivo del Banco Popular de ahorro adoptó medidas organizativas para su funcionamiento.

«Se está pagando por un nuevo calendario en dependencia de la fecha de nacimiento. Hasta estos momentos se realiza el proceso sin ninguna incidencia. Se ha podido pagar el cien por ciento de las pensiones», explica Zury Prado Ramos, Directora Sucursal 3452 Matanzas.

«En nuestra institución el proceso de pago no se ve afectado cuando no tenemos electricidad puesto que contamos con grupo electrógeno. De existir algún imprevisto con el mismo pagamos por una nómina virtual. Además de las reservaciones de saldo por el área comercial para no imposibilitar el pago», agrega Prado Ramos de la sucursal 3412.

«A los jubilados se les prioriza desde que abre la sucursal bancaria, de ocho a once de la mañana. Luego continúa el proceso según jubilados y el personal que se encuentre en la cola», comenta Yanelis Vázquez Mato, Gerente Comercial sucursal 3412.

La medida constituye una ayuda económica aunque persiste inconformidad en ese sector poblacional.

Con esta opción el gobierno cubano contribuye al bienestar general de la comunidad para una mayor estabilidad económica de la población.

