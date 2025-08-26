Brigada Artística Provincial Verano Siempre Joven se presenta en el municipio Martí

Una representación de la Brigada Artística Provincial de Matanzas Verano Siempre Joven arribó al municipio de Martí como parte del programa de actividades de la etapa estival.

Artistas de la Compañía El Circo La Rueda e integrantes del proyecto comunitario Ashé llevaron su arte a la comunidad de Itabo y al barrio en transformación Quijanos.

Yania Katerina Edos Blanco, Directora municipal de Martí, comentó que durante la etapa estival el territorio recibió a representantes de diversas manifestaciones artísticas.



«Las principales ofertas culturales que hemos traído en esta etapa han sido los Mariachis Los Coyotes, los Norteños del Yumurí, los Muñequitos de Matanzas. Hemos entrado a los seis consejos populares y hemos suplido las necesidades de todos los grupos etarios».

Durante los meses de verano la Brigada Artística visitó diversos municipios de la geografía matancera, con el auspicio de la Dirección provincial de Cultura.

Bailes populares como el mambo, juegos de participación con payasos, espectáculos de magia y otras variedades circenses resultaron la propuesta de la ocasión para el público de Martí de la mano de la Brigada Artística Provincial Verano Siempre Joven.

