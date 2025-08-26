Regresa certamen de Aguas Abiertas a Varadero

El complejo hotelero Barceló-Solymar Arenas Blancas de Varadero sera sede del certamen de Aguas Abiertas.

El evento promovido por la empresa mexicana Gran Retto, cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo de Cuba, Cubadeportes, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y el Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes Havanatur S.A como receptivo oficial.

Las fechas convocadas para el certamen serán los venideros 13 y 14 de septiembre además de las premiaciones. Se espera el arribo de aproximadamente 600 competidores.

A la presente edición asistirán nadadores de México, Ecuador, Guatemala, Alemania y Cuba.

El 12 septiembre está previsto la entrega de dorsales y el kit del competidor y las inscripciones de última hora para interesados en participar. Ese propio día en horas de la tarde la conferencia de prensa de sus organizadores.

A su vez, el día 13 además de las competiciones y premiaciones a las distancias de 750, 1500 metros, así como tres kilómetros, se realizará el festival recreativo popular en horas de la tarde y la esperada carrera “La milla de la cerveza”. La mañana del 14 queda reservada para las distancias más agotadoras, premiaciones y clausura.

