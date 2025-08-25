Cultura Destacados

Adalberto Álvarez y su Son y Yumurí y sus Hermanos participan en conciertos previos al Festival Varadero Josone

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Adalberto Álvarez #Concierto #Cuba #Festival Varadero Josone #Matanzas #Yumurí y sus hermanos

La plaza del Viaducto de la ciudad de Matanzas recibió a dos importantes agrupaciones musicales cubanas como parte de un espectáculo previo al Festival Varadero Josone Rumba Jazz and Son.
Adalberto Álvarez y Son y Yumurí y sus Hermanos ofrecieron dos noches de conciertos para el público matancero.
«Acabamos de ofrecer un concierto, con una acogida y respuesta maravillosa por parte del público», afirmó Brayan Álvarez, director de Adalberto Álvarez y su Son.
Álvarez comentó además algunos de sus próximos proyectos que incluyen el lanzamiento del álbum «Segunda vuelta» el 22 de noviembre.
«Tenemos diez canciones. Tenemos invitado a Gilberto Santa Rosa, Mayito Rivera, la cantante de nuestra orquesta Rojitas y muchas más sorpresas», agregó.
Moisés Valle, director Yumurí y sus Hermanos, agradeció en nombre de toda la agrupación por la invitación del Centro Nacional de Música Popular de Concierto.
El Festival Varadero Josone Rumba Jazz and Son constituye uno de los eventos de música popular más relevantes de la Isla. Hasta el próximo 31 de agosto el balneario matancero acogerá noches de conciertos con la participación de artistas consolidados en los géneros bailables.

Post Views: 126

By Daniela Pujol Pérez

Entradas relacionadas

Cultura Destacados

Ivette Cepeda de concierto en la Atenas de Cuba

Daniela Pujol Pérez
Destacados Matanzas

La UEB Colón innova para superar atrasos y lanzará nuevo ron Palenque

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Fermín Cervera: los descubrimientos de un ornitólogo en el sur de Matanzas

Luis Ernesto Martínez González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura Destacados

Adalberto Álvarez y su Son y Yumurí y sus Hermanos participan en conciertos previos al Festival Varadero Josone

Cultura Destacados

Ivette Cepeda de concierto en la Atenas de Cuba

Destacados Matanzas

La UEB Colón innova para superar atrasos y lanzará nuevo ron Palenque

Destacados Matanzas

Fermín Cervera: los descubrimientos de un ornitólogo en el sur de Matanzas