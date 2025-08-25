Adalberto Álvarez y su Son y Yumurí y sus Hermanos participan en conciertos previos al Festival Varadero Josone

La plaza del Viaducto de la ciudad de Matanzas recibió a dos importantes agrupaciones musicales cubanas como parte de un espectáculo previo al Festival Varadero Josone Rumba Jazz and Son.

Adalberto Álvarez y Son y Yumurí y sus Hermanos ofrecieron dos noches de conciertos para el público matancero.

«Acabamos de ofrecer un concierto, con una acogida y respuesta maravillosa por parte del público», afirmó Brayan Álvarez, director de Adalberto Álvarez y su Son.

Álvarez comentó además algunos de sus próximos proyectos que incluyen el lanzamiento del álbum «Segunda vuelta» el 22 de noviembre.

«Tenemos diez canciones. Tenemos invitado a Gilberto Santa Rosa, Mayito Rivera, la cantante de nuestra orquesta Rojitas y muchas más sorpresas», agregó.

Moisés Valle, director Yumurí y sus Hermanos, agradeció en nombre de toda la agrupación por la invitación del Centro Nacional de Música Popular de Concierto.

El Festival Varadero Josone Rumba Jazz and Son constituye uno de los eventos de música popular más relevantes de la Isla. Hasta el próximo 31 de agosto el balneario matancero acogerá noches de conciertos con la participación de artistas consolidados en los géneros bailables.

