Ivette Cepeda de concierto en la Atenas de Cuba

La reconocida cantante cubana Ivette Cepeda ofreció dos tardes de conciertos en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, de la ciudad de Matanzas.

«Estoy muy agradecida sobre todo con las personas de Cultura y la Dirección del teatro. Muy agradecida con el público que cantó conmigo», expresó la intérprete.

El conjunto de presentaciones, titulado S.O.S, incluyó arreglos especiales para la ocasión de temas de la autoría de Silvio Rodríguez y Joaquín Sabina, de conjunto con canciones de la cantante.

«Pero también un llamado desesperado, como quien sabe que estamos en peligro. Entonces, ese era un llamado de Silvio y de Sabina, de sacarnos de dentro cosas que tenemos, tanto de la vida, de la pareja o de las metas», agregó.



De conjunto a las presentaciones en Sauto, la intérprete de Fue tal vez, agregó una parada especial en el Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez para el disfrute de los pacientes y el personal médico del recinto.

«Me voy con la sensación de haber ido a una institución de salud de primera, con un cuidado tan grande de la instalación y una entrega tan inmensa de los médicos que me voy como quien fue a un palacio», comentó Cepeda.

La cantante ha visitado la ciudad de Matanzas en múltiples ocasiones. En sus viajes de presentaciones por la urbe incluye siempre una parada en centros hospitalarios, hogares de ancianos y comunidades.

Ivette Cepeda resulta una de las voces más conocidas de Cuba. Su discografía incluye temas considerados referentes de la balada y el bolero como el reconocido Cosas del Corazón. Actualmente trabaja en una colaboración internacional con el proyecto mexicano Las Quinientas.

