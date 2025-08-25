Destacados Matanzas

La UEB Colón innova para superar atrasos y lanzará nuevo ron Palenque

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #ron Palenque

La UEB Colón, de la Empresa de Bebidas y Refrescos de Matanzas, implementa una estrategia creativa para cumplir con su plan de producción.

Aunque la entidad presenta un atraso por causas ajenas a sus trabajadores, cuenta con existencias de alcohol sin movimiento y productos terminados en sus almacenes.

Para reactivar la producción, la dirección decidió utilizar ese alcohol disponible para elaborar un ron de alta aceptación en la provincia, que saldrá al mercado bajo la marca «Palenque». Las ganancias de esta venta se destinarán a comprar más alcohol y retomar así la producción tradicional de sus conocidos vinos.

Esta medida permitirá a la unidad cumplir con su plan económico de manera inteligente y eficaz.

Enrique Tirse Hernández /Radio 26

