Muere la actriz española Verónica Echegui

Verónica Echegui tenía 42 años y una brillante carrera en desarrollo, truncada este lunes por la muerte, que genera numerosas muestras de dolor y admiración.

Desde todos los ámbitos llegan mensajes de condolencias a familiares y amigos, después de conocerse el deceso de la protagonista de ‘Yo soy la Juani», de Bigas Luna.

Con un Premio Goya como directora del cortometraje Tótem Loba, y otras cuatro nominaciones a los máximos lauros del cine español, Echegui falleció como consecuencia de un cáncer, sin que se conozcan mayores detalles.

«Con enorme tristeza despedimos a Verónica Echegui, actriz imprescindible del cine español y muy unida al Festival de Málaga a lo largo de toda su trayectoria. Su talento y cercanía quedarán siempre en nuestra memoria», destacó en su cuenta la muestra de la ciudad andaluza.

Nacida en Madrid, trabajó con Bigas Luna (Yo soy la Juani); Belén Macías (El patio de mi cárcel); Iciar Bollain (Katmandú, un espejo en el cielo); Cesc Gay (Historias para no contar); Álex Pina (Kamikaze); Daniel Sánchez Arévalo (La gran familia española) y Nacho Álvarez (Explota, explota).

Además, tuvo un recorrido internacional en México, Argentina, Italia y Estados Unidos, donde rodó la serie Trust, junto a Donald Sutherland, Hillary Swank y Brendan Fraser.

Se despidió, sin saberlo, de la actuación en la serie de Apple TV+, A muerte, con Joan Amargós.

La directora de cine Lucía Álvarez escribió en X: «La vida hace unas pirulas horribles. Verónica Echegui te has ido muy, muy pronto y con mucho por hacer. Horrible noticia. Horrible».

Por su parte, el actor Miguel Ángel Muñoz dijo que se quedó «de piedra» al enterarse de la noticia y ha enviado su «más sentido pésame a todos los familiares y amigos» de la actriz, «Te admiraba mucho», afirmó en redes sociales.

En tanto, la escritora Lucía Etxebarria comentó: «No tengo de que decir que era una actriz inmensa porque obviamente lo era y todo el mundo lo sabe. Todavía estoy en shock después de lo que he leído. No me puedo creer que haya fallecido con solo 42 años. Con toda la vida por delante».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Cultura, Pilar Alegría, y la líder del partido Podemos, Ione Belarra, lamentaron la partida de una de las figuras más talentosas del cine, teatro y televisión de España. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

