Destacados Matanzas

Chequean zonas productivas del territorio yumurino

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #búfalos #Chequeo zonas productivas #Cuba #Matanzas #Piña #plátano #polos productivos

El primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora recorrieron polos productivos de la provincia de Matanzas con motivo del día del trabajador agropecuario.

En la Unidad Empresarial de Base Integral de Aseguramiento constataron la línea de procesamiento industrial de piña. La iniciativa de conjunto con el proyecto Cuba Fruta beneficiará a los municipios de Jagüey Grande, Calimete, Colón y Los Arabos una vez comience a funcionar.

Como parte de la jornada las autoridades matanceras visitaron la unidad Bufalina T-10. La entidad cuenta con un rebaño de 85 ejemplares para la producción de leche y carne.

Sabines Lorenzo y Poey Zamora chequearon la siembra de plátano extradenso con una cosecha de cincuenta toneladas por hectárea, alimento que abastece las ferias agropecuarias en el territorio.

By Amanda Pérez Aguerrebere

