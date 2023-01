La suspensión del gobernador de Brasilia por 90 días, la denuncia del robo de armas en el Gabinete de Seguridad Institucional, la visita del presidente electo Luis Inácio Lula da Silva al lugar de los disturbios, el desalojo de campamentos bolsonaristas en la capital brasileña y las expresiones de apoyo del mundo representan los principales hechos ocurridos en el gigante suramericano tras el intento golpista de este domingo.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, suspendió del cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha. El juez confirmó que Rocha tenía conocimiento de la planificación de los violentos acontecimientos protagonizados por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.

El ministro de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil, Paulo Pimenta, denunció en la noche del domingo la sustracción de armas y municiones del Gabinete de Seguridad Institucional, en el Palacio del Planalto, uno de los tres objetivos de las violentas manifestaciones.

Assim ficou a Sala de Armas do GSI após a invasão dos terroristas ao Palácio do Planalto. Todos devem ser identificados, responsabilizados e punidos com o rigor da lei para que a democracia não volte a sofrer este tipo de violência. Tolerância zero ao terrorismo! pic.twitter.com/S4PpBPmtOZ

Junto a Pimienta, el secretario del Ministerio de Justicia, Wadih Damous calificó de «muy grave» la sustracción del armamento destinado a la seguridad presidencial, así como el hecho de que manifestantes violentos posean armas letales, de las que tenían información, desde dentro de la institución, de dónde encontrarlas.

Golpistas asentados en campamentos frente al cuartel general del Ejército brasileño fueron desalojados este lunes, sin el uso de violencia, por fuerzas policiales del Distrito Federal tras la orden emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes para que abandonaran el lugar en un plazo de 24 horas, informa Telesur.

Los más de 1 200 detenidos en el marco de las acciones de desalojo significaron la base de los hechos violentos ocurridos este domingo, pues ocupaban este lugar desde la toma de posesión de Lula el primero de enero.

La medida contra los extremistas de derecha y seguidores del expresidente Jair Bolsonaro responde a la voluntad de los encargados de la seguridad del Distrito Federal, entre ellos su máximo responsable, Ricardo Cappelli, quien asegura que no permitirán la continuidad de concentraciones que funcionen como incubadoras de planes contra el Estado Democrático de Derecho.

Residente del estado de Florida en los Estados Unidos, el expresidente brasileño condenó los violentos disturbios protagonizados por sus partidarios ocurridos en la capital de Brasil y aseguró repudiar las acusaciones de Lula sobre su responsabilidad ante los hechos.

Según Lula, los manifestantes, a los que calificó de «vándalos y fascistas», fueron alentados por los discursos extremistas de Bolsonaro, y responsabilizó al ultraderechista, quien ni siquiera asistió a la ceremonia de traspaso de poder. «Esto también es su responsabilidad y de los partidos que pertenecen a él», aseveró el presidente.

El presidente Lula da Silva toma medidas recias con los manifestantes desde la toma de control de la manifestación violenta. El mandatario decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, decisión que responsabiliza a policías regionales con el control del Gobierno central durante ese período.

Tras la solicutud de Lula de intervenir en el Distrito Federal ante invasiones a sedes de los tres poderes, el timonel del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, regresará este lunes con carácter urgente a la capital donde realizará en conjunto con la Cámara de Diputados una sesión extraordinaria.

Este lunes Lula dialoga con la titular de la Corte Suprema, Rosa Weber, y gobernadores brasileños.

Junto a Weber el mandatario recorrió este domingo las instalaciones dañadas en el Palacio del Planalto y en la sede del Supremo Tribunal Federal (STF).

Los daños incluyen obras de arte y esculturas del patrimonio cultural brasileño, ordenadores, puertas, ventanas y espacios, como la habitación que corresponde a la primera dama, Rosângela Lula da Silva, y la oficina del ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta.

En el Supremo Tribunal Federal los manifestantes atacaron la llamada Sala de los Bustos, con esculturas de personalidades importantes del país, retiraron el escudo de armas de la República y robaron una réplica de la edición original de la Constitución, informa Rusia Today.

Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite.

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/qkyVZHQQdz

— Lula (@LulaOficial) January 9, 2023