La Copa Mundial de Fútbol Catar 2022 continúa en la búsqueda de un campeón. Treinta y dos selecciones iniciaron el camino, pero solo una alzará el anhelado trofeo. La redacción digital de TV Yumurí les brinda un acercamiento a este certamen con la sección Zona de Gol. Acompáñenos…

***

Aguantaron los momentos de apuros, que fueron varios, y asestaron golpes letales: uno al principio para gestionar el marcador, otro al filo del descanso para salir en la segunda parte algo más relajados.

Países Bajos pisó el terreno de juego como favorita ante Estados Unidos en el inicio de los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Para certificar tal condición, los de Louis Van Gaal funcionaron como una auténtica maquinaria, desparramaron aceptable toque y filigranas de balón.

En esa obra colectiva naranja, las acciones más relevantes tuvieron nombre propio. Memphis Depay abrió el camino del triunfo y dio muestras del ritmo pos-lesión, aunque luego erró en una cesión atrás que Haji Wright estuvo a punto de aprovechar. Lo evitó Denzel Dumfries, un tipo que refleja la transformación asociada a la selección y al cambio de nombre. Ya no hay extremos en Holanda, sino carrileros en Países Bajos.

La «Oranje» salió ganadora del intercambio de golpes para alcanzar una vez más los cuartos de final, ronda a la que solo ha faltado en una de sus seis últimas participaciones en la Copa del Mundo (no participó en 2002 y 2018, y fue eliminada en octavos de 2006).

El juego neerlandés, salvo fogonazos puntuales, sigue sin enamorar. Sin embargo, tuvo contundencia en el arco rival y eso evitó que pasara más dificultades de las que se esperaban en el trámite del juego. Estados Unidos pecó de inocencia, cometió errores imperdonables en marca y eso los condenó a despedirse con una abultada diferencia.

De este modo, el equipo ya está entre las ocho mejores selecciones del torneo. Los holandeses permanecen invictos, con varios jugadores claves que suman a la causa y cada vez parecen en mejor forma.

Como en el Mundial de 2014, la fórmula de tres centrales y dos carrileros parece funcionarle a Van Gaal. Un equipo quizá no excesivamente brillante, pero que hoy volvió a demostrar que no necesita avasallar a su rival para que se juegue el tipo de partido que más le interesa.

🇺🇸 USA had its opportunities but it’s 🇳🇱 Netherlands who advance to the #Qatar2022 Quarter-finals!

See #USA v #NED highlights on FIFA+

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2022