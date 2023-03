Cinco años después de su primera aparición en el Clásico Mundial de Béisbol Yoenni Yera Montalvo afirma que no es el mismo lanzador.

Una carrera en las Series Nacionales y el recorrido por la pelota mexicana lo distancian de aquel joven.

Al zurdo de Martí, como también le conoce la afición beisbolera, le respondió el brazo desde el montículo para protagonizar buenas actuaciones con el uniforme de Cuba en la edición 2017.

El partido frente Australia navega aún en su memoria cual agradable recuerdo.En la que finalmente resultó la actuación más discreta de un plantel cubano en esos torneos, Yera se mostró seguro, logró controlar la presión de saberse en el mayor evento mundial de béisbol y también recibió lecciones de los peloteros asiáticos.

Con la mirada sobre el día ocho en el calendario de marzo y el pie en el estribo Yoenni Yera Montalvo respondió a nuestras interrogantes. Indagamos sobre cómo viven los días previos al inicio del torneo. Reveló además detalles de la química entre el equipo y sus expectativas.

Por segunda ocasión en tu carrera participas en un Clásico Mundial de Béisbol. ¿En qué sentido es diferente este torneo al del año 2017?

Ahora mismo soy un lanzador diferente del que estuvo hace cinco años en este certamen. Me siento más maduro, calmado y con confianza en el centro del diamante.

Una buena dosis de ese cambio se lo debo a mi paso por la Liga Mexicana de Béisbol, allí conseguí un no hit no run en mi carrera. He aprendido a mezclar más los lanzamientos y el roce con peloteros de gran nivel te obliga a servirte de otras herramientas que no utilizaba antes.

¡Sin hit ni carrera de Yoennis Yera! 😎⚾️👏👏👏 El zurdo cubano hace historia con los Olmecas de Tabasco y consigue el doble cero en el Estadio Tumbapatos 🏟🗿#EmocionesImparables pic.twitter.com/6vhACoaP7I — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) July 7, 2022

Una amplia representación de Matanzas en la nómina cubana para el Clásico. ¿Cómo es la dinámica con el resto de los jugadores?

La química es increíble, somos como cualquier familia cubana con primos de Pinar del Rio, Granma y ahora con los que se nos integran de las Grandes Ligas. Estamos enfocados en brindar una buena actuación y esperamos lograrlo. He conformado el equipo Cuba en otras ocasiones, pero nunca me había sentido tan bien. Me siento como en casa.

La experiencia del béisbol mexicano y los años de labor en nuestras Series Nacionales hacen de Yera un pitcher más maduro. No cree que la edad sea un inconveniente para enfrentar esta justa, para la cual confiesa sentirse preparado.

Con el conteo regresivo en marcha y el aroma a béisbol a la vuelta la esquina, cruzamos los dedos desde ya para que se cumpla su pronóstico…» tenemos mucha confianza en el equipo, esperen lo mejor».