Serie Nacional de Béisbol reinicia el próximo martes

Tras la posposición ocasionada por el paso del huracán Melissa, la 64 Serie Nacional de Béisbol se reanudarán el próximo martes 4 de noviembre.

Como se observará, el calendario ha sido reordenado para evitar acciones iniciales en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

De tal forma, se adelantará la subserie número 11, se disputará después la 12, y a continuación se retomará la 10.

En cuanto al Juego de las Estrellas, asignado a Holguín, la decisión es no celebrarlo, a fin de priorizar la recuperación del calendario regular y no someter a la provincia a exigencias de ese tipo en medio de las actuales condiciones.

Aprovechamos para reconocer el entusiasmo con que sus autoridades abrazaron la designación de ese territorio, a tono con las razones que la sustentaron.

Igualmente nos complace hacer pública la satisfacción que generan las muchas manifestaciones de solidaridad con que la familia de nuestro deporte ha respondido a la situación originada por el huracán.

A continuación, los partidos de las tres subseries reprogramadas (Siempre el primer equipo como local):

Subserie 11 (4-9 noviembre): Artemisa-Holguín, Industriales-Camagüey, Mayabeque-Granma, Cienfuegos-Guantánamo, Villa Clara-Pinar del Río, Sancti Spíritus-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Isla de la Juventud, Las Tunas-Matanzas.

Subserie 12 (11-16 noviembre): Pinar del Río-Guantánamo, Villa Clara-Mayabeque, Artemisa-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Cienfuegos, Isla de la Juventud-

Granma, Camagüey-Sancti Spíritus, Industriales-Las Tunas, Holguín-Matanzas.

Subserie 10 (18-23 noviembre): Pinar del Río-Mayabeque, Camagüey-Las Tunas, Artemisa-Sancti Spíritus, Granma-Ciego de Ávila, Isla de la Juventud-Cienfuegos,

Santiago de Cuba-Holguín, Matanzas-Industriales, Guantánamo-Villa Clara.

Tomado de Juventud Rebelde

