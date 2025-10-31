Chequean en Calimete preparativos para la próxima zafra

En la última semana las reparaciones en el central «Jesús Sablón Moreno» de Calimete, mostraron poco avance.

Las interrupciones eléctricas afectaron la mayoría de las labores en cada área.

De un 9 % solo lograron un 7 % de tareas a ejecutar, al persistir la falta de corriente durante varias jornadas pues no se concreta la posibilidad de incluir el circuito 501, donde está enclavada la industria, con la condición de protegido.

La dirección de Azcuba en Matanzas mantiene como fecha de inicio de zafra el 22 de diciembre, al ser el Sablón Moreno el único que molerá en la provincia; pero se acumula tiempo perdido y resulta necesario recuperarlo con acciones puntuales.

Con la presencia del Miembro del Buró Provincial del Partido, Luis Alberto Rodríguez Velázquez y la Coordinadora de Tareas y Objetivos del Trabajo del Gobierno Provincia,Rebeca Fundora Ávila, puntualizaron las afectaciones y las vías para lograr con la estabilidad en el sistema eléctrico, el montaje en áreas claves como basculadores, fabricación y molinos.

La garantía de la parte mecánica dependerá también de organismos vinculados al sector y brigadas de apoyo de varias provincias del país.

En la reunión chequearon además la situación de la maquinaria, la transportación de caña , azúcar y derivados y los programas de siembra de la gramínea y de alimentos.

La Central de Trabajadores de Cuba y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños informaron del movimiento solidario a desarrollar en apoyo a los damnificados por el huracán Melissa en provincias del oriente cubano.

Post Views: 1