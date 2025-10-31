Destacados

Santiago de Cuba recibe ayuda solidaria de Venezuela

Por Estudiantes

Un avión de la aerolínea venezolana Conviasa arribó este jueves al aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba. 26 toneladas de ayuda humanitaria enviada por el gobierno de Caracas destinadas a apoyar a los damnificados del huracán Melissa.

La aeronave, procedente del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, transportó insumos médicos, alimentos y materiales para la reconstrucción de viviendas e instituciones afectadas por el ciclón que impactó el oriente de la isla.

En Santiago de Cuba, la coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno santiaguero, Edelva Marín, informó que ya se distribuyen mil módulos alimentarios, con arroz, harina, azúcar, legumbres, sardinas, leche, aceite y otros productos, destinados a las zonas más impactadas.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela Yván Gil anunció que partirá una carga similar hacia Jamaica, también afectada por Melissa, y que en los próximos días zarpará un buque con 3 mil toneladas adicionales de asistencia para Cuba.

Por Brian Alonso Hernández, estudiante de periodismo.

