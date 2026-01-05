Putin saluda regreso de paralímpicos rusos a competiciones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó hoy como una gran victoria el regreso de los atletas paralímpicos de su país a las competiciones internacionales con el himno y bajo la bandera nacional.

Putin en su mensaje de felicitación este lunes al Comité Paralímpico de Rusia (CPR) por el 30 aniversario de su creación, manifestó que, «es gratificante que hoy nuestros atletas paralímpicos vuelvan a competir en importantes competiciones internacionales con los símbolos, bandera e himno nacionales».

El mandatario calificó el hecho como una gran victoria común, como señala en el telegrama publicado en el sitio web del Kremlin.

Según la nota, el comité cumple una misión importante uniendo a miles de personas con discapacidades, introduciéndolos al deporte adaptado y ayudándolos a descubrir sus talentos y demostrar su carácter fuerte y voluntad.

A finales de septiembre pasado, el Comité Paralímpico de Rusia informó que los atletas paralímpicos rusos participarán con la bandera, el himno y otros atributos nacionales en los Juegos Paralímpicos y otras competiciones bajo los auspicios del Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés).

La Asamblea General del IPC se celebró en Seúl los días 26 y 27 de septiembre. Después de dos etapas de votación, los miembros del IPC votaron en contra de la suspensión total de la membresía del CPR y en contra de extender la suspensión parcial de su membresía. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1