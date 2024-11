Premier 12: Países Bajos deja al campo a Panamá en apertura del Grupo A

La selección de Países Bajos derrotó hoy 9-8 a su similar de Panamá en el debut de la tercera edición del Premier 12, torneo beisbolero que acoge a los países mejor ranqueados del mundo.

El Estadio Panamericano de Guadalajara fue testigo del triunfo de los europeos, quienes se apoyaron en una ofensiva de 15 imparables para remontar el marcador y dejar al campo a unos rivales que incursionaron por primera vez en estas lides.

Después de un amenazante primera entrada donde fue puesto out en el plato un corredor, los panameños de José Mayorga marcaron dos carreras en el segundo acto, gracias a un cuadrangular con un saco ocupado de José Ramos, ante un envío del abridor Shairon Martis.

Con un par de rayitas más en el tercero, una de ellas remolcada por doblete de Carlos Quiroz, y un paquete de tres en el cuarto, los canaleros completaron la venganza contra Matis, un lanzador que les había propinado un juego sin jits ni carreras en el primer Clásico Mundial de béisbol.

Sin embargo, su estrella Jaime Barrías, con experiencia de seis temporadas en Grandes Ligas con los Angelinos de los Ángeles, no pudo contener a los neerlandeses al soportar en cinco episodios igual cantidad de anotaciones, dos per cápita empujadas por Denzel Richardson y Sharlon Schop, quienes sacudieron vuelacercas.

Su sustituto Alberto Guerrero, en el cierre del segundo tercio de juego, permitió una rayita por un cañonazo de Dwayne Kemp que elevó la temperatura del pleito y una entrada más tarde fue a sus récords la del empate por un lanzamiento descontrolado del rescatista Abdiel Mendoza con un corredor en la antesala.

En el octavo tramo, gracias a un sencillo, dos rolatas por el cuadro y un incogible de Ray-Patrick Didder, los discípulos de Evert Jan ‘t Hoen anotaron la que parecía definitiva, pero a la hora de recoger los bates Rubén Tejada le desapareció la esférica al cerrador y ganador Juancarlos Sulbarán para lograr el abrazo.

La carrera que definió el cerrado choque llegó en el final del décimo con otro jit del héroe Didder, con el veloz zurdo Alberto Baldonado en el montículo.

