Pesista cubano quiere oro en Asunción 2025

Yuliesky Martínez se mantiene en zona de clasificación rumbo a la cita continental júnior en espera de que definan las divisiones presentes en la lid.

Una de las esperanzas de medallas para Cuba en el levantamiento de pesas de los venideros Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, pudiera reposar sobre los hombros del avileño Yuliesky Martínez García.

A este criterio lo avala su participación en la cita continental juvenil de este deporte, ocurrida en marzo pasado en esta ciudad, en la que el forzudo de 19 años logró dos preseas de plata en la división de 60 kilogramos.

«Ese evento tuvo mucha importancia para mí. Se trató de mi primera experiencia en un torneo internacional y que se hayan cumplido los objetivos precompetencia de clasificar a Asunción, le da mayor relevancia», comentó el muchacho en diálogo con JIT.

Durante los siete años que lleva levantando pesas ha pasado por diferentes divisiones y en cada una enseñando talento.

En 2019 se coronó campeón nacional en los 55 kilogramos, luego aumentó cinco kilos a su categoría y en la actualidad incursiona en los 65 kg, aunque en el panamericano del deporte fue necesaria su actuación en 60.

«Otro buen recuerdo que me dejó el certamen de La Habana fue el de poder superar mis marcas personales en este peso», cuenta.

«Llegué a la plataforma con 103 kilos superados en el arranque y 127 en el envión. Salí con 109 y 137. Siento que pude hacer más, pero quedé contento y complacido porque, además, contribuí a que el equipo cumpliera las metas propuestas», expresó el halterista.

Si bien es cierto que hasta la fecha la federación internacional no ha definido las divisiones que estarán presentes en Paraguay, Yuliesky entrena confiado en que podrá competir en la lid júnior del cercano agosto.

«Estoy seguro que mi categoría pueda estar convocada, no obstante, de no recibir el llamado en 65 también puedo aspirar a estar en los 60, por eso no se detienen los entrenamientos», alegó.

«Es una preparación exigente. Tras el panamericano tuvimos una semana de descanso y posteriormente comenzamos el trabajo intensivo. Esperamos también que sea posible realizar una base de entrenamiento en la sede del evento previa a los Juegos», manifestó.

«Pienso que de cara a los júnior debo concentrarme en la preparación física. La técnica del arranque es otro punto a fortalecer. El envión creo que requiere más trabajo, pues precisamente en ese ejercicio fallé en el panamericano», comentó.

«Estoy tranquilo porque sé que son errores técnicos propios del deporte que se corrigen en el entrenamiento», puntualizó Yuliesky.

El muchacho de Ciego de Ávila cataloga la justa continental habanera como un preámbulo de lo que pudiera acontecer en Asunción.

Sabe del elevado nivel que enfrentaría en la lid, sin embargo, el arrojo que caracteriza a la juventud cubana aflora cuando habla del tema.

«Los contrarios estarán fuertes, pero nosotros estamos duros igual», enfatizó sonriente.

Junto a su entrenador, el medallista de bronce olímpico de Pekín 2008, doble titular panamericano y campeón centrocaribeño Yordanis Borrero, trabaja con un solo objetivo en mente: «a Paraguay vamos por las tres de oro», aseguró.

(Tomado de JIT)

