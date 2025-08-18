Deportes

Patinaje de velocidad abre acciones en Juegos Panamericanos juveniles

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Juegos Panamericanos juveniles #Patinaje de velocidad
Con cuatro títulos en disputa, el patinaje de velocidad comenzará su accionar hoy en los Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

Los dos primeros juegos de medallas se dirimirán en los 200 metros contra meta individual, primero en el sector femenino desde las 08:00 (hora local), y acto seguido en el masculino.

En la jornada de la tarde, después de las 16:00, entrarán en acción los protagonistas de los mil metros sprint, igualmente primero las damas y luego los caballeros, para cerrar la jornada.

El patinaje de velocidad de Asunción 2025 se disputará desde hoy y hasta el próximo miércoles 20 de agosto, en Centro Nacional de este deporte, ubicado en la ciudad de Luque, con 10 medallas de oro en lisa.

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 106

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Deportes

Clavadista cubano Carlos Daniel Ramos persigue la gloria en Asunción

Redacción TV Yumurí
Deportes Matanzas

Matanzas domina el canotaje en los Juegos Escolares Nacionales

Carlos Manuel Bernal López
Cultura Deportes Matanzas

Homenaje a Fidel Castro con partido de béisbol único en Matanzas

Carlos Manuel Bernal López

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas

La joya de Gran Caribe

Deportes

Patinaje de velocidad abre acciones en Juegos Panamericanos juveniles

Deportes

Clavadista cubano Carlos Daniel Ramos persigue la gloria en Asunción

Mundo

Presidente de Bolivia insta a reafirmar democracia en balotaje