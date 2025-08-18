Patinaje de velocidad abre acciones en Juegos Panamericanos juveniles

Con cuatro títulos en disputa, el patinaje de velocidad comenzará su accionar hoy en los Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

Los dos primeros juegos de medallas se dirimirán en los 200 metros contra meta individual, primero en el sector femenino desde las 08:00 (hora local), y acto seguido en el masculino.

En la jornada de la tarde, después de las 16:00, entrarán en acción los protagonistas de los mil metros sprint, igualmente primero las damas y luego los caballeros, para cerrar la jornada.

El patinaje de velocidad de Asunción 2025 se disputará desde hoy y hasta el próximo miércoles 20 de agosto, en Centro Nacional de este deporte, ubicado en la ciudad de Luque, con 10 medallas de oro en lisa.

Tomado de Prensa Latina

