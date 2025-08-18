La joya de Gran Caribe

De un lado la playa, y del otro la ciudad. En Starfish Cuatro Palmas se conjugan lo natural y lo histórico de Varadero para realzar los atributos de la exitosa instalación, consagrada hoy en el país como uno de los mejores productos turísticos del Grupo Empresarial Gran Caribe…
Tácito referente por la manera de gestionar sus procesos, el triunfo no siempre se alojó en sus predios. Danilo Pereira Hernández lo sabe al dedillo. Cuando hace casi un decenio le dieron a dirigir el alojamiento por la parte cubana, había allí demasiados gastos para tan pocos ingresos. Entonces, no quedaba de otra que invertir la ecuación.
Recuerda aquellos inicios de su responsabilidad como un manejo a punta de lápiz de los costos para cuidar la calidad y cumplir presupuestos, de las cuentas por pagar y cobrar, de la rotación de los inventarios, variables que le abrieron las puertas a la rentabilidad como el mejor huésped.
Comenzó así, de la mano de la cadena Blue Diamond, un período de planes de ingresos satisfechos, buena cantidad de esos dineros en divisas, dejando atrás la mala racha de pérdidas económicas. El 2024 no fue la excepción, lo asegura Danilo: “Sobrecumplimos el ingreso medio, la exportación de servicios…”.
En la preferencia todos los productos
Starfish Cuatro Palmas, Starfish Las Palmas y el hotel Mystique Casa Perla, de solo 10 habitaciones, son tres productos gestionados por Gran Caribe y la cadena internacional Blue Diamond, bajo el mando de Danilo y su equipo, por la parte cubana.
Las tres instalaciones se ubican entre las 10 preferidas del destino Varadero, y Casa Perla, categoría cinco estrellas, lidera el ranking en el balneario matancero, sigue entre las primeras nacionalmente y resultó el mejor hotel boutique del Caribe, según los premios Travellers´ Choice 2024, dice Cristian Ceballos, con una alegría difícil de esconder, y no es para menos, porque hacer turismo en la Cuba de hoy es un ajedrez complejo, coincide el joven de 27 años, egresado hace cuatro años de la carrera de Licenciatura en Turismo.
Inaugurado el 15 de marzo de 1992, la atención personalizada define las prestaciones de los productos de Starfish Cuatro Palmas. Es la manera de estar más cerca del cliente, conocer sus opiniones, inconformidades, sugerencias y de atenderlas antes de que finalice su estancia, resume Viliana Rodríguez, especialista de calidad.
En esa pretensión se incluye el Proyecto Embajador y la creación de un código QR, ubicados en varios espacios, para que el cliente tenga una línea de comunicación directa; “estas iniciativas están siendo efectivas en las tres instalaciones, gestionadas por un mismo consejo de dirección y con la Blue Diamond, a la que agradecemos su presencia aquí y en nuestro crecimiento profesional”.
La fusión entre los mandos y la fuerza laboral, la disciplina y la entrega son factores determinantes en ese hotel, expresa Ismary Hernández, delegada de Gran Caribe en Matanzas. “La excelencia en el servicio es la causa de la alta repitencia en un colectivo bien administrado, bien comercializado y con un liderazgo que hacen posible la reputación ganada y calificada de integral por la presidencia de este grupo, debido a sus saldos en todos los parámetros”.
Para Yarisleydis Torrientes, secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores de Hotelería y Turismo, no hay dudas del referente de dicho colectivo Vanguardia Nacional por nueve años consecutivos, la categoría superior de la emulación que ilustra el paso sostenido de un sitio que día a día enseña que “no hay excusas cuando de hacer buen turismo se trata”.
Nada pudiera conseguirse, admite Danilo, sin la consagración de los trabajadores. Ellos consideran algo parecido, pero en sentido inverso: Sin un buen jefe… Por dos años seguidos, incluido este, él ha figurado en el selecto grupo de los cuadros destacados del Ministerio de Turismo. De tal subdirector general, tales subordinados o viceversa.