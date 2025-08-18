La joya de Gran Caribe

De un lado la playa, y del otro la ciudad. En Starfish Cuatro Palmas se conjugan lo natural y lo histórico de Varadero para real­zar los atributos de la exitosa instalación, con­sagrada hoy en el país como uno de los mejores productos turísticos del Grupo Empresarial Gran Caribe…

Tácito referente por la manera de gestio­nar sus procesos, el triunfo no siempre se alojó en sus predios. Danilo Pereira Hernández lo sabe al dedillo. Cuando hace casi un decenio le dieron a dirigir el alojamiento por la parte cubana, había allí demasiados gastos para tan pocos ingresos. Entonces, no quedaba de otra que invertir la ecuación.

Recuerda aquellos inicios de su responsa­bilidad como un manejo a punta de lápiz de los costos para cuidar la calidad y cumplir presu­puestos, de las cuentas por pagar y cobrar, de la rotación de los inventarios, variables que le abrieron las puertas a la rentabilidad como el mejor huésped.

Comenzó así, de la mano de la cadena Blue Diamond, un período de planes de ingresos sa­tisfechos, buena cantidad de esos dineros en divisas, dejando atrás la mala racha de pérdi­das económicas. El 2024 no fue la excepción, lo asegura Danilo: “Sobrecumplimos el ingreso medio, la exportación de servicios…”.

En la preferencia todos los productos

Starfish Cuatro Palmas, Starfish Las Palmas y el hotel Mystique Casa Perla, de solo 10 ha­bitaciones, son tres productos gestionados por Gran Caribe y la cadena internacional Blue Diamond, bajo el mando de Danilo y su equipo, por la parte cubana.

Las tres instalaciones se ubican entre las 10 preferidas del destino Varadero, y Casa Perla, categoría cinco estrellas, lidera el ranking en el balneario matancero, sigue entre las primeras nacionalmente y resultó el mejor hotel bouti­que del Caribe, según los premios Travellers´ Choice 2024, dice Cristian Ceballos, con una alegría difícil de esconder, y no es para menos, porque hacer turismo en la Cuba de hoy es un ajedrez complejo, coincide el joven de 27 años, egresado hace cuatro años de la carrera de Li­cenciatura en Turismo.

Inaugurado el 15 de marzo de 1992, la aten­ción personalizada define las prestaciones de los productos de Starfish Cuatro Palmas. Es la ma­nera de estar más cerca del cliente, conocer sus opiniones, inconformidades, sugerencias y de atenderlas antes de que finalice su estancia, re­sume Viliana Rodríguez, especialista de calidad.

En esa pretensión se incluye el Proyec­to Embajador y la creación de un código QR, ubicados en varios espacios, para que el cliente tenga una línea de comunicación directa; “es­tas iniciativas están siendo efectivas en las tres instalaciones, gestionadas por un mismo conse­jo de dirección y con la Blue Diamond, a la que agradecemos su presencia aquí y en nuestro crecimiento profesional”.

La fusión entre los mandos y la fuerza laboral, la disciplina y la entrega son facto­res determinantes en ese hotel, expresa Is­mary Hernández, delegada de Gran Caribe en Matanzas. “La excelencia en el servicio es la causa de la alta repitencia en un colecti­vo bien administrado, bien comercializado y con un liderazgo que hacen posible la repu­tación ganada y calificada de integral por la presidencia de este grupo, debido a sus sal­dos en todos los parámetros”.

Para Yarisleydis Torrientes, secretaria general del Sindicato Provincial de Traba­jadores de Hotelería y Turismo, no hay dudas del referente de dicho colectivo Vanguardia Nacional por nueve años consecutivos, la ca­tegoría superior de la emulación que ilustra el paso sostenido de un sitio que día a día enseña que “no hay excusas cuando de hacer buen turismo se trata”.

Nada pudiera conseguirse, admite Danilo, sin la consagración de los trabajadores. Ellos consideran algo parecido, pero en sentido in­verso: Sin un buen jefe… Por dos años segui­dos, incluido este, él ha figurado en el selecto grupo de los cuadros destacados del Ministerio de Turismo. De tal subdirector general, tales subordinados o viceversa.

Juanita Perdomo/Trabajadores

