Clavadista cubano Carlos Daniel Ramos persigue la gloria en Asunción

El clavadista cubano Carlos Daniel Ramos encara hoy la final de la plataforma a 10 metros en los II Juegos Panamericanos Junior tras dominar con autoridad la fase clasificatoria.

La víspera, el natural de La Habana, de 21 años, firmó una eliminatoria impecable: 441.10 puntos, vuelos de gran altura, llegadas perfectas al agua de la piscina del Centro Acuático Olímpico y una estabilidad casi matemática en cada ejecución, que lo sitúan como candidato natural a las medallas.

El joven no es un improvisado. Desde que sorprendió en Cali-Valle 2021 con el oro por equipos mixto, su carrera ha sido un constante ascenso. Cada cita ha sido un peldaño y hoy la escalera lo coloca frente a su destino.

Ramos fue sexto lugar en el Mundial de Budapest 2022, oro en el Panam Clasificatorio de León 2023 con la mejor nota de su vida (515.30), quinto en los Juegos Panamericanos de Santiago de ese mismo año y plata en la Copa Euroasiática de Ekaterimburgo 2024.

En la misma plataforma competirá también Bernaldo Arias, séptimo en la fase preliminar con 357.40 puntos y dueño de su mejor registro internacional. Sus tres saltos por encima de 70 reflejaron madurez creciente, aunque las cámaras, las apuestas y la esperanza cubana se posan en Ramos.

La impronta del equipo ya comenzó. El sábado, Frank Abel Rosales inauguró el oro del trampolín a un metro y ayer, Cynthia Cortina avanzó a la final del trampolín de tres, mientras su compañera Martha Castañeda cerró en el puesto 13.

Cortina, además, fue décima este domingo en la plataforma a 10 metros por detrás de su compatriota Anais Negret, y en el sincronizado a tres metros, Arias y Cihan Caballero concluyeron en el sexto escaño.

La escena se repite hoy, pero con un aire de destino inevitable. La piscina espera en silencio. Cuando Carlos Daniel Ramos ascienda a la torre y cruce el aire, tratará de transformar la esperanza en el quinto metal dorado de una delegación antillana, que descansa en el noveno lugar del medallero general.

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 99