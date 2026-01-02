Optimismo para el fútbol cubano

Probablemente la actuación de su selección en la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa de Chile 2025 significó uno de los hitos más grandes del fútbol en Cuba, no solo en esta temporada, sino en los más de 100 años de su práctica aquí.

Habida cuenta de que resultó su segunda participación en esas lides, merece reconocimiento particular el empate ante Italia en ese torneo, advertido la calidad de los europeos, que en ese momento eran los subcampeones del orbe en la categoría.

Además, merece punto y aparte mencionar que, si bien en toda la historia los antillanos solo habían conseguido marcar un gol, esta vez anotaron en todos los partidos.

Incluso el disputado ante Argentina, a la postre finalista, y solo con dianas permitidas a otros dos países: el monarca de Asia, Australia, y Marruecos, campeón del torneo.

Llegar en esa forma demandó un esfuerzo de la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC), que coordinó una intensa preparación en Uruguay con varios duelos amistosos.

Estrechamente vinculado a eso, puede verse como uno de los logros de 2025 que decenas de jugadores, incluidos la mayoría de los que integraron ese conjunto, consiguió insertarse en circuitos centroamericanos y hasta europeos.

También aportaron a la selección absoluta, que pese a quedar a escasos minutos de la última fase clasificatoria a la Copa Mundial de la Fifa de Estados Unidos, México y Canadá 2026, mostró potencial para competir en el área.

Esto, junto a la imposibilidad de mantener el nivel A de la Liga de Naciones de Concacaf, en una competición no equitativa por la necesidad de encarar a rivales de mejor ubicación en el ranking, motivó un cambio del seleccionador tras la renuncia de Yunielys Castillo.

De esa forma fue anunciado Pedro Pablo Pereira como su sucesor, quien despejó preocupaciones sobre su idea futbolística con un juego ofensivo en su debut en la Serie Amistosa de Concacaf 2025-2026.

Ganó con varios goles y puerta en cero a equipos como Santa Lucía y Martinica, este último con fuerte presencia de jugadores que militan en ligas del Viejo Continente.

En el ámbito técnico continuó la superación de entrenadores dentro y fuera de la Isla.

Quizá su máxima expresión radicó en la cooperación con la escuela italiana, acaso la más prestigiosa del mundo en ese eslabón.

Esta, además de enviar a sus instructores, recibió en su sede a dos preparadores que obtuvieron licencias Uefa A: el propio Pereira y Elizabeth Cuff, directora de la selección nacional femenina.

Ello también habla de la intención marcada de seguir cooperando para fomentar la práctica de este deporte entre las damas, como objetivo de su ente rector en Cuba.

En el ámbito internacional destacaron las participaciones de selecciones menores en torneos de área, que comienzan su preparación para sus respectivas eliminatorias mundialistas. Además, la armada mayor femenina ya debutó con empate ante San Cristóbal y Nieves en busca de calificarse a la Copa del Mundo.

En la modalidad de futsal, en un año sabático de competiciones tras la celebración del mundial de esa modalidad en 2024, se realizaron topes amistosos en Nicaragua y Venezuela.

No solo sirvieron para reunir a varios de los mundialistas sino también para evaluar a figuras emergentes con destaque en la liga nacional.

El contexto doméstico tuvo como nota sobresaliente el título de La Habana en la 108 Liga Nacional, ganando los tornos Apertura y Clausura. Corona de un equipo de la capital 24 años después de la última vez que lo consiguiera.

Debe remarcarse que en la difícil situación que vive la nación, y tras el esfuerzo mancomunado de la AFC y el Inder, ese torneo llegó a feliz término a pesar del paso del huracán Melissa, que demandó modificaciones en su calendario.

En la Liga Nacional de Futsal se impuso el equipo de Cienfuegos, tras ganar en la final a un sorprendente conjunto de Santiago de Cuba.

De la misma forma se celebraron torneos escolares y juveniles, además de otros de carácter provincial y otros torneos regionales.

Durante la campaña recién despedida germinó una iniciativa que unió a varias instituciones, incluidas Inder y Ministerio de Educación, en del proyecto Fútbol para las Escuelas, que busca de fomentar su práctica en centros educacionales a partir de dotarla de balones.

Esto indica que la política de la comisión nacional de ese deporte y la AFC sintonizan con el principio y la visión del deporte como un derecho del pueblo y en varias ocasiones demostraron el carácter social de su enfoque.

La más reciente de ellas, una actividad deportivo-recreativa realizada con niñas de todas las provincias en coordinación con la Federación de Mujeres de Cuba (FMC), el Inder y el proyecto Respuesta Nacional a la Violencia Basada en Género.

Sin dudas, fue un año complejo, con resultados diversos en lo competitivo, pero que indudablemente llamó la atención sobre lo que está logrando la Mayor de las Antillas en materia futbolística.

Sin embargo, el acierto mayúsculo de lo conseguido o lo que quedó por hacer, radica en el optimismo que brinda para afrontar el 2026 y colocar metas exigentes como regresar al máximo nivel de la Liga de Naciones de Concacaf y clasificar la selección élite a la Copa Oro 2027. (ALH)

Raúl Hernández Lima/Jit

