Mijaín López estará en Fitur-Madrid en enero

Cinco veces campeón olímpico, leyenda del deporte mundial, el cubano Mijaín López será una de las atracciones de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en enero próximo.

Así lo dio a conocer hoy en exclusiva con Prensa Latina la consejera de Turismo de Cuba para España y Portugal, Niurka Pérez Denis, quien añadió la participación también de otra gloria del deporte internacional, el todavía plusmarquista del orbe del salto alto, Javier Sotomayor.

“Será un honor contar en nuestro estand con Mijaín y Sotomayor, a quienes se sumará nada menos que Isaac Delgado y su orquesta, quienes contribuirán al interés por Cuba en la feria más importante del turismo iberoamericano”, comentó Pérez Denis.

Pentacampeón olímpico, con cinco títulos consecutivos en diferentes citas de los cinco aros en lucha grecorromana, Mijaín López logró un brillante colofón de su carrera en París en 2024, donde fue elegido en el exclusivo grupo de deportistas a cargo del apagado simbólico de la llama en la ceremonia de clausura.

Serán embajadores de nuestra cultura, del deporte y por supuesto, representantes de distintas regiones cubanas en el empeño de brindar información actualizada en la cartera de productos para la temporada de invierno y verano de 2025-2026, comentó la consejera de Turismo a Prensa Latina.

Mijaín, de 43 años, es oriundo de la occidental provincia de Pinar del Río y Sotomayor (58), galardonado este año con el premio GLORIA, leyenda deportiva iberoamericana, de Limonar, Matanzas, en la misma región.

Fitur, con sede en el mayor recinto ferial de España, IFEMA-Madrid, se desarrollará del 21 al 25 de enero próximo, dedicado a México como País socio Invitado, una oportunidad igualmente favorable para los destinos del Caribe.

Al final tenemos una alianza histórica, más allá de la competitividad, tanto con México como con República Dominicana y otros países latinoamericanos, porque promovemos el multidestino, destacó Pérez Denis.

La isla mayor de las Antillas se presentará en Fitur con un estand de 247 metros cuadrados, con mayor uso de las tecnologías, interactivo y por primera vez con un área para la presentación de los productos.

Será inaugurado el 21 de enero con el corte de cinta a cargo del ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, flanqueado por Mijaín y Sotomayor. (ALH)

