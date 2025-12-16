Mundo

Ejército israelí incursiona en localidades sirias

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Israel #Siria
El ejército de ocupación israelí llevó a cabo incursiones en varias aldeas de la provincia de Quneitra, en el suroeste de Siria, informaron medios oficiales.

De acuerdo con reportes de la agencia SANA, una unidad israelí integrada por tres vehículos avanzó hacia la aldea de Bariqa y patrulló un tramo de la carretera que conecta esta localidad con Koudna, en el sur de la provincia.

La misma fuente precisó que las fuerzas israelíes efectuaron asaltos similares en distintas zonas del norte y del sur de Quneitra, donde instalaron puestos de control temporales, registraron a transeúntes y obstaculizaron la circulación.

Las autoridades sirias denunciaron que estas acciones constituyen violaciones del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 y forman parte de lo que califican como políticas agresivas de Israel en las provincias de Quneitra y Deraa.

Damasco reiteró su exigencia de que Israel se retire de los territorios ocupados y exhortó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para poner fin a estas prácticas ilegales. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Mundo tvyumuri

Trump golpea a la BBC con una multimillonaria demanda

Redacción TV Yumurí
Mundo

ALBA-TCP avanza en objetivos estratégicos

Redacción TV Yumurí
Destacados Mundo tvyumuri

«Gobierno de emergencia»: Kast define su estrategia tras ganar en Chile

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo

Ejército israelí incursiona en localidades sirias

Cultura

Museo del Louvre en huelga

Ciencia

Nueva vacuna contra el dengue en Brasil

Cuba

Empresa vietnamita invierte en cultivos de ciclo corto