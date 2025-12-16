Ejército israelí incursiona en localidades sirias

El ejército de ocupación israelí llevó a cabo incursiones en varias aldeas de la provincia de Quneitra, en el suroeste de Siria, informaron medios oficiales.

De acuerdo con reportes de la agencia SANA, una unidad israelí integrada por tres vehículos avanzó hacia la aldea de Bariqa y patrulló un tramo de la carretera que conecta esta localidad con Koudna, en el sur de la provincia.

La misma fuente precisó que las fuerzas israelíes efectuaron asaltos similares en distintas zonas del norte y del sur de Quneitra, donde instalaron puestos de control temporales, registraron a transeúntes y obstaculizaron la circulación.

Las autoridades sirias denunciaron que estas acciones constituyen violaciones del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 y forman parte de lo que califican como políticas agresivas de Israel en las provincias de Quneitra y Deraa.

Damasco reiteró su exigencia de que Israel se retire de los territorios ocupados y exhortó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para poner fin a estas prácticas ilegales. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1