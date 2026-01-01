La Lucha quedó por debajo de las expectativas en el 2025

Después de ser el deporte que más títulos aportó en el pasado ciclo, dígase los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, los Panamericanos de Santiago de Chile y los Juegos Olímpicos de París, la Lucha tuvo un año por debajo de lo esperado.

Las dos principales competencias fueron los Panamericanos Junior y el Mundial de mayores, consiguiendo resultados inferiores a las citas anteriores. En el certamen juvenil celebrado en Cali-Valle en el 2021 conquistaron 9 coronas, por 3 ahora, mientras en la cita del orbe sénior solo pudo estar en el podio un representante de la isla, Milaimis Marín quien se colgó el metal bronceado.

En la última participación de los cubanos que había sido en el 2023 en Belgrado, Serbia, sumaron dos medallas de oro y una de bronce.

El 2025 marcó un proceso de transición y de renovación para el deporte de los tackles y desbalances, hoy la edad promedio de la matrícula de la selección nacional no sobrepasa los 22 años de edad.

A pesar de las limitaciones económicas, lo que impide una mejor preparación y puesta en forma competitiva de los atletas, los gladiadores de la isla conquistaron 51 preseas en 7 eventos internacionales, de ellas 22 fueron de oro.

Además ya tienen asegurados 17 cupos a los Juegos Centroamericanos pactados para la capital dominicana y están a la espera de la entrega del boleto al actual campeón regional, Daniel Gregorich (87 Kg) quien no pudo ir al clasificatorio celebrado en Panamá por enfermedad.

También el año marcó el retiro del profesor Raúl Trujillo, quien comandó a la Lucha Grecorromana en los últimos tres Juegos Olímpicos, en las que sus alumnos sumaron 5 títulos, una plata y dos bronces, dominando como equipo en Río 2016 y Tokio 2021.

Martín Torres Peguero, presidente de la Federación Cubana de Lucha, se refirió a los eventos nacionales. “No pudimos efectuar el nacional de primera categoría, así como el evento por equipos, el resto de las competencias planificadas se celebraron”.

El también Comisionado Nacional de este deporte, Martín Torres comentó que hay cambios en el sistema competitivo para el 2026. “Está proyectado celebrar todos los eventos por zonas, con finales nacionales en todas las categorías excepto en las Copas Pioneriles”.

A pesar de las escasas competencias nacionales, sobre todo en la categoría de mayores, la Lucha tiene garantizada la reserva. “El promedio de edad de la Libre en el equipo nacional es de 20 años, la Greco de 24 y la Libre femenina de 21 años”. La Lucha catalogada como la “locomotora” del deporte cubano tendrá un gran reto en el 2026 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, acercarse a las 15 coronas que aportaron en San Salvador 2023, siendo el principal deporte de la delegación cubana en cuanto a preseas y títulos y de esta forma volver a recuperar la condición de mejor deporte individual de Cuba.

Guillermo Rodríguez Hidalgo-Gato/Radio Rebelde

Post Views: 1