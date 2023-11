II Liga Élite del Béisbol Cubano: Avispas Santiagueras en ascenso, duelo Intenso y remontada de Gallos

Las Avispas Santiagueras consolidan su segundo triunfo consecutivo, cerrando con empate a dos victorias la subserie ante Matanzas en la II Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC).

Éxito de las Avispas Santiagueras

El juego se mantuvo sin anotaciones hasta que un impresionante jonrón de Francisco Martínez, frente al lanzador Frank Luis Medina en el séptimo inning, deleitó a la afición presente en el icónico estadio Guillermón Moncada, ubicado en la segunda ciudad más importante de la Isla.

Desarrollo del Juego y Actuación Estelar

Para el primer relevista, Yosniel Serrano (3.0 IP, 1H, 1K, 2BB), la victoria fue de 1×0, mientras que Ángel Luis Márquez se llevó el salvamento.

Otro Duelo Destacado: Industriales vs. Las Tunas

El enfrentamiento entre Industriales y Las Tunas resultó atractivo, con Las Tunas emergiendo victorioso en el décimo inning con un marcador de 7×6. Este fue el primer juego decidido en extrainning en la joven liga invernal del béisbol cubano.

Impactante Desenlace y Héroes del Juego

Un jit de Yordanis Alarcón por el centro del campo impulsó las dos anotaciones que dejaron en el terreno a los Leones de Industriales, perdiendo así su invicto y la posibilidad de lograr la primera barrida del campeonato. Alberto Pablo Civil se llevó la victoria, mientras que Juan Xavier Peñalver cargó con la derrota. Destacaron en el encuentro los cuadrangulares de Roberto Baldoquín de Las Tunas y Ariel Hechevarría de Industriales.

Emocionante Remontada en Sancti Spíritus

En Sancti Spíritus, los Gallos remontaron ante Artemisa en el tercio final del partido, igualando en el séptimo inning con cinco carreras y decidiendo en el siguiente al anotar un par más para imponerse 9×7.

Actuaciones Destacadas de los Gallos

Yunier Mendoza (3-2, 2CI), Juan Miguel Martínez (3-3, 2CA) y Lázaro Fernández (3-2) lideraron el ataque de los espirituanos, respaldando el destacado relevo de Yanielquis Duardo (2.0 IP, 1H), quien se llevó la victoria.

Balance de las Primeras Subseries y Tabla de Posiciones

Las primeras subseries de la LEBC concluyeron con Industriales y Sancti Spíritus liderando la tabla de posiciones con un récord de 3-1, seguidos por Matanzas y Santiago de Cuba con 2-2. Las Tunas y Artemisa comparten el último puesto con un récord de 1-3.

Este sábado se llevará a cabo el día de traslado y el domingo se reanudará el calendario regular con los enfrentamientos Santiago de Cuba vs. Industriales, Artemisa vs. Las Tunas y Sancti Spíritus vs. Matanzas, desde la 1:30 PM.