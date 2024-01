Equipo sub13 de fútbol arranca con pie derecho en Liga Nacional

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

La provincia de Matanzas participa en la Liga Nacional Sub13 de Fútbol con la representación de Cárdenas, vigente rey del balompié yumurino.

En la primera fecha del certamen, los futbolistas de la Ciudad Bandera acribillaron al plantel de Manicaragua, monarca de Villa Clara. El juego, escenificado en el terreno Pepe Suárez, de Cárdenas, contó con el ataque certero de los locales para dominar el marcador 5-2.

Alejandro Xavier Mancha (número 7) registró par de perforaciones por los ganadores, al tiempo que un gol cada uno marcaron Boris Yaser Alayo (20), Jorge Ernesto Ávila (2) y Oscar Ernesto Mederos (10).

“El encuentro fue muy bueno y disputado desde el principio, pero aprovechamos la localía para implantar nuestro fútbol. En el segundo tiempo concretamos las situaciones creadas por nuestros medios y delanteros, que es una de nuestras fortalezas”, dijo Reinier Fiss, director técnico del once vencedor. El estratega confirmó la preparación de sus pupilos desde julio pasado, pues “estuvimos 28 días en la EIDE Luis Augusto Turcios Lima y desde entonces no hemos parado de entrenar, aunque muchos no confiaron en la celebración de este torneo”.

Cárdenas por la cima del grupo en Liga Nacional Sub13

Cárdenas comparte la llave B junto a Cifuentes, Palmira y la derrotada selección de Manicaragua. En la Liga Nacional concursan los campeones de los torneos provinciales en esta categoría.

“Vamos paso a paso, viviendo el momento y sin pensar en lo que pueda suceder después. Ya dimos un gran salto, pero ahora estamos enfocados en el próximo partido. Queda lo más difícil, ya que saldremos por primera vez a jugar fuera de la provincia con tres salidas seguidas. Sin embargo, los muchachos están tranquilos porque hemos trabajado en la parte psicológica para que afronten cada juego como si fuera el último”, resaltó el también árbitro nacional del más universal de los deportes.

Fiss ponderó igualmente el apoyo imprescindible de padres y familiares. “Sin ellos no hubiese sido posible empezar este sueño”, dijo, y convocó al pueblo cardenense y matancero a apoyar el desempeño de los bisoños balompedistas.

Previsto a desarrollarse por el sistema de todos contra todos a dos vueltas en cada agrupación, solo el líder de llave avanza a la semifinal. Esta fase también se prevé jugar con choques de ida y vuelta a partir de los cruces: ganador del grupo A vs. triunfador del B, así como el encuentro entre los mejores en los apartados C y D.

Según informó el comisionado provincial de esta disciplina, Orlando Diago Domínguez, el calendario de la competencia para los matanceros comprende el próximo enfrentamiento ante Palmira en suelo cienfueguero. El domingo 21 jugarían frente a Cifuentes y el 28 se medirían al plantel de Manicaragua, ambos duelos como visitantes. Para el cierre del cronograma están pactados los enfrentamientos de vuelta contra Palmira y Cifuentes desde la pista Suárez. (ALH)