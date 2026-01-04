Deportes

El Real Madrid comienza mal el 2026: se lesionó Mbappé

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Deporte #Kylian Mbappé #Real Madrid #Salud

El Real Madrid no gana para disgustos. Como si el cierre de 2025 no hubiera sido suficientemente decepcionante en materia de resultados y rendimientos, el comienzo de 2026 no pinta para ser mucho mejor. El Merengue informó este miércoles que la figura del equipo, el francés Kylian Mbappé, comienza el nuevo año en la enfermería.

El delantero de la selección francesa padece un esguince en su rodilla izquierda, según el parte médico difundido por el club español, donde no se agrega ninguna fecha estimada de vuelta a las canchas.

Por lo pronto, el ariete se perderá el duelo frente al Betis del domingo, válido por la jornada 18 de LaLiga de España, un juego complicado ante un equipo que marcha sexto en la tabla de posiciones y donde los madridistas jugarán sabiendo ya el resultado del FC Barcelona, el líder del torneo, que el sábado juega el clásico catalán ante el Espanyol.

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Deportes tvyumuri

Johen Lefont buscará nuevo récord de dominio de balón en el agua

Redacción TV Yumurí
Deportes

La formación de nuevos campeones

Ángel Rodríguez Pérez
Deportes

Optimismo para el fútbol cubano

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes

El Real Madrid comienza mal el 2026: se lesionó Mbappé

Cultura

Tejiendo redes para el empoderamiento comunitario

Destacados

Cuba cerró 2025 con tasa de mortalidad infantil de 9.9

Mundo

Tildan de cobarde ataque de EEUU instalaciones de salud en Venezuela