El Real Madrid comienza mal el 2026: se lesionó Mbappé

El dolor de cabeza podría ser peor para el Madrid si Mbappé no muestra mejoría rápidamente, ya que el próximo jueves los de la capital deben jugar por la Supercopa de España en Arabia Saudita ante ni más ni menos que su rival de ciudad, el Atlético de Madrid de Simeone.

Un mal resultado en la competición podría ser un cachetazo definitivo para Xabi Alonso, muy cuestionado por el último mes de los blancos, donde quedaron a cuatro unidades del Barcelona en LaLiga, y con la clasificación directa a octavos de final de la Champions League pendiendo de un hilo tras la caída en casa ante el Manchester City.

La baja del francés no podría caer en peor momento. Después de todo, es el goleador indiscutido del equipo, con 18 goles en el torneo español, con siete tantos de ventaja sobre el segundo. Es más, es el único jugador del Real Madrid entre los 10 jugadores más goleadores de LaLiga. El siguiente es Vinícius Jr., con cinco dianas.

En Europa se repite la ecuación. Mbappé lleva nueve goles en seis partidos de la Champions League, tres más que Erling Haaland y Victor Osimhen. La dependencia es tanta que entre todos sus compañeros apenas lograron marcar cuatro veces, menos de la mitad de las que anotó el campeón del mundo en 2018.

Las lesiones son un auténtico karma para el Real Madrid de Xabi Alonso: Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Eder Militao, Franco Mastantuono, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy ya han tenido que pasar semanas en la enfermería durante la mitad de temporada.

Además de que el Madrid pierde a su goleador absoluto y mejor jugador, tampoco tiene demasiados nombres para el recambio. De hecho, el Merengue hizo oficial hace pocos días la cesión del brasileño Endrick, quien había sido utilizado por Xabi Alonso en varios partidos. Eso, sumado a que Florentino Pérez no es asiduo a buscar refuerzos en los mercados de pases de enero (y parece que este no será la excepción) le puede costar caro a un equipo con problemas.

