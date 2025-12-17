Deportes

Distinguirán a mejores deportistas del año en la Atenas de Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Atletas destacados #Matanzas #TV Yumurí

Las máximas autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Matanzas seleccionaron a los atletas más destacados del año en la provincia.

José Luis Gándara Martínez, director provincial del organismo, señaló que esta vez no fue el más agitado en torno a eventos múltiples para las categorías de mayores, por lo que las distinciones se decidieron mediante un sistema de votación en el que participó la prensa especializada.

El galardón a mejor atleta del año en el sexo masculino fue para el discóbolo Mario Alberto Díaz Torres, quinto lugar en el Mundial de Atletismo de Tokio y campeón este año del Memorial Barrientos.

En el evento de la capital nipona, el natural del municipio Jovellanos lanzó el implemento a 64,71 metros de distancia, registro que le valió para consolidarse dentro de la élite de la especialidad a nivel mundial.

Como atleta femenina del año resultó seleccionada la tenista Daniela Fonseca Carrazana, ganadora de un oro y dos preseas de plata en la Copa del Caribe efectuada en Barbados; además, se colgó tres metales dorados y un bronce en la competición nacional de primera categoría.

Entre los diez mejores atletas del año en la urbe yumurina fueron seleccionados el saltador Aniel Molina, los judocas Andy Granda e Iván Silva, la tiradora Laina Pérez y la ciclista Liannis Mesa Silveira.

El teatro Sauto, monumento nacional, acogerá el día 27 de diciembre la gala en la que los atletas, entrenadores y activistas recibirán el reconocimiento que premia su esfuerzo, dedicación y constancia a lo largo de los últimos doce meses.

George Carlos Roger Suárez/ Radio 26

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Deportes

Mijaín López estará en Fitur-Madrid en enero

Redacción TV Yumurí
Deportes tvyumuri

Cae Matanzas en choque de preparación del torneo Sub 15

Redacción TV Yumurí
Deportes

Arde la serie beisbolera cubana

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Ciencia tvyumuri

Helicobacter pylori: diagnóstico sin miedo

Deportes

Distinguirán a mejores deportistas del año en la Atenas de Cuba

Mundo tvyumuri

Brasil: Supremo Tribunal Federal insiste en que policía realice examen médico a Bolsonaro

Matanzas Noticias tvyumuri

Radio Varadero con nuevos retos para 2026