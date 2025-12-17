Helicobacter pylori: diagnóstico sin miedo

A veces esos estudios resultan muy molestos o dolorosos, y en algunos casos el enfermo no está apto física o mentalmente para hacérselos, una premisa que llevó a científicos del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), de conjunto con especialistas de otras instituciones médicas cubanas y extranjeras, a diseñar protocolos de investigación para validar y evaluar pruebas no invasivas (comerciales y desarrolladas en ese centro), para la detección del Helicobacter pylori (H. pylori).

La investigación, ganadora de un premio Academia de Ciencias (ACC) 2024, recoge resultados obtenidos entre 2016 a 2021 con la finalidad de demostrar que el nuevo enfoque mejora la oportunidad en el diagnóstico de la infección, con exámenes certificados, reproducibles y seguros en pacientes (adultos y pediátricos) con síntomas dispépticos y la presunción de enfermedades gastroduodenales.

El H. pylori está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los patógenos con mayor impacto sobre la sanidad pública mundial. Se estima que cada año produce más de un millón de muertes por úlcera, cáncer y otras patologías digestivas.

El doctor Amílcar Duquesne Alderete, especialista de primer grado en Medicina General Integral y uno de los autores del trabajo, explica que esta bacteria gramnegativa tiene su hábitat natural en el estómago de los humanos, pese a lo hostil que resulta ese ambiente por la producción de ácido clorhídrico.

“Hasta hace pocos años se pensaba que estos microorganismos no podían vivir en ese medio tan agreste, y fue el helicobacter quien puso fin a ese mito. Su capacidad para producir la enzima ureasa le permite sobrevivir en ese órgano”.

“Es una bacteria singular y muy interesante, pues adopta una doble morfología”, agrega el especialista de segundo grado en Microbiología del IPK, Rafael Llanes Caballero, también autor del estudio.

“Mientras se encuentra en el aparato digestivo superior tiene forma de espirilo (espiral), pero cuando pasa al aparato digestivo bajo, su apariencia es la de bacilo, típica de un microorganismo que no está en su ambiente habitual”.

El experto aclara que, cuando se halla en el estómago con aspecto de bacilo es porque está sometida a estrés. Incluso, varios experimentos han demostrado que, al tratar al paciente, esta puede mutar de una forma a la otra.

Ante la duda de quiénes son más propensos a contagiarse y cuáles los síntomas que provoca, el Dr. C. Amílcar Duquesne, especialista de segundo grado en Microbiología, del laboratorio de microbiología del Hospital Ortopédico de La Habana Fructuoso Rodríguez, dilucida que más del 50 por ciento de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori. Aunque un alto porcentaje de ellos son asintomáticos, y solo descubren que lo tienen al realizarse pruebas por motivos de salud diferentes.

“Otra de las características es que se adquiere en la niñez; por lo general es crónica y los daños se van acumulando con el tiempo, pues al no saberse de su presencia en el organismo, no es tratada.

“Sin embargo, cuando los signos aparecen lo hacen como una gastritis. La persona refiere malestar epigástrico o en la boca del estómago, digestiones lentas, deseos de vomitar, náuseas, incluso, dolores en otras zonas del abdomen”.

Pero eso no significa, especifica el doctor, que sea la única causa de esta dolencia, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico oportuno.

“La inflamación gástrica es un desbalance entre los factores que dañan la mucosa estomacal y los que la protegen. Dentro de los primeros tenemos al café, el cigarro, el alcohol, el estrés y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, entre otros.

“Si a esto sumamos al microorganismo, el ataque a ese epitelio será aún mayor porque el H. pylori puede magnificar la presencia de los otros elementos agresores”, indica el Dr. C. Duquesne Alderete.

De no ser curada, la gastritis podría convertirse en crónica lo que derivaría en una úlcera péptica (15 a 20 por ciento de los casos), linfomas tipo MALT (tejido linfoide asociado a mucosa) y cáncer gástrico.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) advierte que “anualmente, este tipo de cáncer produce más de un millón de muertes en el mundo y el 90 por ciento de esos tumores son secundarios a la infección por H. pylori, declarado en 1994 y ratificado en 2010 por la OMS, como cancerígeno tipo I. Incluso, es responsable de casos de anemia por deficiencia de hierro y vitamina B12, y trombocitopenia inmune”.

En Cuba, datos publicados en el Anuario Estadístico de Salud, señalan que, solo en 2023, la úlcera digestiva estuvo entre las 35 primeras causas de muertes en el país, con 588 defunciones por cien mil habitantes; de ellos, 391 hombres y 197 mujeres. Por su parte, el cáncer de estómago ocasionó 761 muertes por cien mil habitantes: 464 del sexo masculino y 297 en el femenino.

Búsqueda y captura

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí con su función de estudiar microorganismos de interés, entre ellos el H. pylori, tuvo en cuenta las alertas emitidas por la OPS/OMS y desde hace años el Laboratorio Nacional de Referencia de Helicobacter, perteneciente al Departamento de Bacteriología-Micología, dedica esfuerzos a conocer cada detalle sobre esta bacteria.

Eso ha propiciado que un grupo de investigadores labore en diseñar o evaluar métodos efectivos para diagnosticarla, paso fundamental para poder tratar de forma adecuada a los pacientes aquejados. Sobre todo, porque en los últimos tiempos se ha vuelto muy resistente al tratamiento de elección y difícil de erradicar.

La Dra. C. Rosabel Falcón Márquez, bioquímica y una de las autoras, comenta que hacia el 2014 ya hubo una propuesta de métodos diagnósticos, entre ellos la prueba rápida de la ureasa (PRU), de producción nacional, que también obtuvieron premio ACC.

“Aunque este tipo de test depende de la endoscopía (más invasiva) resulta beneficioso, pues es hecho al momento de concluir la toma de muestras de la mucosa gástrica y el patólogo puede determinar con certeza la presencia del helicobacter”.

Además de la PRU, en Cuba se emplea para el diagnóstico de la infección el estudio histopatológico, el cultivo de la biopsia y una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en este caso, solo disponibles en algunas instituciones del nivel terciario de salud.

La literatura especializada considera a estos métodos como referencia diagnóstica (regla de oro), mas su eficacia suele verse comprometida por la heterogénea distribución parchada de la bacteria en el estómago. A eso se le suma el rechazo del enfermo a hacerse la endoscopía, por lo invasivo del proceder.

Sin embargo, una prueba efectiva, al decir de los expertos, sería aquella que ocasione, de ser posible, el menor daño al paciente. Igualmente debe ser confiable, exacta, aportar un beneficio clínico y no incrementar los costos de su aplicación.

Por tal motivo, en el mundo hay una continua búsqueda de estos métodos para mejorar los diagnósticos, considerados en la medicina como el eslabón fundamental en la correcta toma de decisiones, junto a otras evidencias.

Del dicho al…

Las exploraciones médicas que utilizan muestras biológicas como suero (parte de la sangre), orina, saliva, heces, aire espirado, obtenidas de manera no invasiva resultan altamente recomendadas para determinar la presencia del H. pylori. Asimismo, son factibles para realizar estudios epidemiológicos sobre el comportamiento de la infección en un contexto determinado.

Con eso como premisa y que en Cuba no están disponibles, la investigación hecha por científicos del IPK y otras instituciones nacionales estuvo encaminada a testear diferentes kits comerciales, para corroborar la exactitud diagnóstica de pruebas como el antígeno fecal, la serología ELISA (análisis usado para detectar anticuerpos en la sangre) e inmunoblot (técnica analítica).

La Dra. C. Falcón Márquez devela que durante cinco años tuvieron la posibilidad de trabajar con muestras de suero y heces de pacientes con síntomas dispépticos, atendidos en instituciones de los tres niveles de salud de La Habana y Artemisa.

“Colectamos las de personas (adultas e infantes) que ya sabíamos eran positivas para H. pylori y habían sido diagnosticadas por métodos invasivos. Una vez bien clasificadas y conservadas, las analizamos y comparamos nuestros resultados con los obtenidos mediante la histología, la PRU y el cultivo”.

La investigación también dio como resultado la creación, por parte de los especialistas del IPK, de un ELISA indirecto denominado in house, hecho a partir del conocimiento de cuáles son las cepas, los antígenos que circulan en el país, para detectar anticuerpos de IgG (se generan en respuesta a un germen específico) contra el H. pylori. Este kit de determinación hubo que evaluarlo con el mismo rigor y demostrar su eficacia.

“Una de las cosas que observamos fue que este in house, al compararlo con el test comercial, tenía mayor abordaje, pues se usaron cepas cubanas que sabíamos estaban circulando en Cuba”, manifiesta la Dra. C. Rosabel Falcón.

Para ambos casos el desenlace fue positivo. El estudio demostró que tanto los test comerciales como la prueba desarrollada en el IPK poseen una exactitud comparable a las de referencia. Y que las técnicas de detección de H. pylori en heces, así como lo sencillo de su ejecución, las convierten en ideales para el manejo oportuno del paciente en las instituciones de salud.

Visiones compartidas

Aún queda mucho que investigar para llegar a las metas previstas. Una investigación como esta, donde el microorganismo estudiado representa tantos retos, nunca concluye.

Para el M. Sc. Rafael Llanes sería un sueño realizado poder hacer la detección de anticuerpos utilizando antígenos propios, de cepas cubanas, y llevarlo a la tecnología SUMA (Sistema ultramicroanalítico) para hacer las pesquisas.

“Además, que la prueba esté disponible en el país como están todas las que emplean esta técnica para diferentes diagnósticos como dengue o lepra”.

El profesor Llanes también comenta que, los expertos en el tema recomiendan una combinación de exámenes invasivos y no invasivos. “Como el H. pylori tiene una distribución parchada en el estómago, pudiera tomarse la muestra, mediante la endoscopía, en una zona libre de la bacteria, lo que llevaría a un dictamen erróneo”.

Otra de las cuestiones que demanda este investigador del IPK es que no existe un acuerdo cubano sobre cómo debe procederse en el diagnóstico de esta bacteria.

“Si bien existen consensos internacionales, debiera haber un protocolo autóctono estandarizado para la determinación y tratamiento del H. pylori. Hay que prestarle mayor atención a esta enfermedad porque está relacionada, de manera directa, con otros padecimientos: oncológicos, de cardiología, hematología”.

Por su parte, la Dra. C. Rosabel asegura que este no es el final, pues no se puede estar ajenos al hecho de que existen cepas virulentas capaces de provocar dolencias como el cáncer gástrico.

“Hay que vigilarlas y esa es una responsabilidad del Laboratorio Nacional de Referencia de Helicobacter. Es por eso que estas pruebas que hemos evaluados deben estar disponibles en los lugares, y tenemos que buscar la manera de que lo estén.

“Sería bueno llegar a un acuerdo en el diagnóstico del H. pylori, donde se tengan en cuenta también los estudios cubanos. Porque lo cierto es que esto es la antesala de una propuesta salida de un servicio que no existe en el país”.