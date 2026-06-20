Día 9: Alegría sudamericana en el Mundial

La novena jornada del Mundial 2026 devolvió la calma y el festejo al fútbol sudamericano. Con eliminados confirmados y la expectativa por los cruces de hoy entre gigantes como Países Bajos, Suecia y Alemania; la Copa del Mundo entra en zona de definiciones.

Por el Grupo D, en la ciudad de San Francisco, la Albirroja se sacudió el polvo tras la dura derrota del debut ante el local. El equipo comandado por Gustavo Alfaro madrugó a todos: apenas iban dos minutos de juego cuando Matías Galarza Fonda mandó la pelota al fondo de la red. A partir de ahí, Paraguay sacó a relucir su clásica garra para aguantar el 1 a 0 definitivo. Con este resultado, los paraguayos respiran, mientras que la selección de Turquía se despide tempranamente del torneo, quedando eliminada.

En esa misma zona, Estados Unidos sigue imparable y ya aseguró su boleto en los 16avos de final. En Seattle, los norteamericanos vencieron 2 a 0 a Australia con un gol en contra de Cameron Burgess y otro tanto de Alex Freeman. La definición del grupo se vendrá el próximo jueves 25 a pura tensión: los locales jugarán contra la eliminada Turquía, mientras que Paraguay se jugará la vida ante Australia.

Por el Grupo C, Brasil no tuvo piedad y despachó a Haití con un contundente 3 a 0. La Verdeamarela liquidó el trámite temprano en el primer tiempo gracias a un doblete de Matheus Cunha y una genialidad de Vinicius Jr. Con esta derrota, el conjunto caribeño también le dice adiós a la Copa del Mundo.

Unas horas antes, en el mismo grupo, Marruecos golpeó de entrada y le ganó 1 a 0 a Escocia con un gol de vestuario de Ismael Saibari a los dos minutos. La definición de esta zona promete ser un partidazo el miércoles 24, cuando Escocia se mida contra Brasil y Marruecos busque su pase ante Haití

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