Realizan Concierto de fin de curso

Un concierto de fin de curso, con alumnos de la Cátedra de Percusión de la Escuela Profesional de Arte, recreó diversos géneros y estilos musicales.

El concierto de fin de curso La Vendetta, Ancestros Contemporáneos, bajo la batuta de Alexis Morales O’Farril, profesor de la Cátedra de Percusión de la Escuela Profesional de Arte de Matanzas, reunió a alumnos de la Agrupación Folclórica de la institución, a invitados de graduaciones anteriores y alumnos de la Escuela Vocacional Arte.

La agrupación que integra distintos instrumentos y manifestaciones musicales, recrea el sonido novedoso y personal de su profesor líder.

Una decena de temas conformó el programa con diversos géneros y expresiones musicales desde el folclor afrocubano hasta el jazz.

El concierto concebido con los estudiantes y para los estudiantes constituye una muestra de buen hacer musical.

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