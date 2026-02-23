Deportes

Dedican tertulia al aniversario del INDER

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Cuba #Deportes #Inder #Matanzas

La tertulia del deporte dedicó recientemente su encuentro a la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, en una actividad organizada por el Museo Provincial Palacio de Junco, de Matanzas.

Al espacio asistieron estudiantes de la enseñanza primaria, instructores de arte y otros invitados, quienes participaron en el intercambio sobre la historia del deporte vinculado a la cultura.

Como parte de la muestra correspondiente al mes de febrero, se expusieron fotografías de los primeros momentos del deporte en el país, con imágenes de competidores cubanos en sus inicios.

El INDER, fundado el 23 de febrero de 1961 mediante la Ley 936, es el organismo encargado de dirigir la gestión deportiva, la Educación Física y la Recreación en Cuba. (ALH)

By Leydis Daylis Martínez Ramos

