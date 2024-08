Cubanas pierden en inicio de la Copa Panamericana de Voleibol

El equipo de Cuba perdió frente al de Puerto Rico en cinco parciales durante la apertura de la XXI Copa Panamericana Femenina de Voleibol 2024, como parte del grupo B, con sede en la ciudad mexicana de Irapuato, en Guanajuato. Las boricuas lograron remontar la desventaja para llevarse el triunfo por 3-2 (25-22, 15-25, 22-25, 28-26, 15-8) en choque en que ambos elencos sumaron 31 bloqueos efectivos, 16 de ellos de las vencedoras. Justo la eficiencia de las cubanas en esa acción propició el dominio en el segundo y tercer parciales. En el siguiente, empatadas en el tanto 26, fallaron un saque y Puerto Rico selló el éxito con decisivo bloqueo para entrar con más inspiración en el tie-break, que ganó sin contratiempos. En ataque (55-51) y servicio (8-4) lideraron las vencedoras, que en cambio se excedieron en errores no forzados (36-26). La máxima anotadora por Puerto Rico resultó Solimar Cestero y por Cuba Yalain de la Peña, ambas con 18 puntos. Siguieron a esta última con doble dígitos las también jugadoras de esquina Evilania Martínez (16) y Dezirett Madan (11). El entrenador cubano Leivis García comentó al sitio web del evento que «tenemos que seguir mejorando algunos aspectos, no confiarnos y cerrar mejor los sets. Creo que no fuimos contundentes en los finales y eso nos afectó. Ahora a trabajar para los siguientes partidos y tratar de corregir». Previo al partido explicó que «el equipo presenta sus novedades, con jugadoras que no han podido competir este año y también algunas que en la última etapa tuvieron problemas de salud, y hay cierto déficit de preparación. Estamos enfocados en apreciar atletas para el próximo cuatrienio, pero con muchos deseos de jugar al voleibol». «Esta copa será muy bonita, habrá que emplearse a fondo para tratar de estar lo más cerca del podio. Encontramos rivales con los que ya nos hemos enfrentado», dijo. Este lunes la Mayor de las Antillas deberá aprovechar su compromiso frente a Costa Rica, que cayó en el debut contra Argentina en parciales corridos (16-25, 14-25, 22-25). En el otro resultado de la llave B, Estados Unidos superó a Chile 3-0 (25-13, 25-16, 25-18), en tanto en la A, Perú sorprendió a República Dominicana 3-1 (27-25, 25-14, 15-25, 25-15), Colombia propinó 3-0 a Canadá (27-25, 25-21, 25-18) y México igual tanteador a Surinam (25-6, 25-12, 25-10). Esta Copa otorga puntos para el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y es clasificatoria con vistas a la edición de 2025, así como para el Campeonato Norceca del próximo año y los Juegos Panamericanos de 2027. (ALH) Lisset Isabel Ricardo Torres/Jit