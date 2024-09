Cubanas a semifinales en Copa Panamericana Sub-23 de Voleibol

El plantel cubano superó al de Nicaragua 3-0 (25-17, 26-24, 25-16) y enfrentará este sábado a las anfitrionas en la semifinal de la Copa Panamericana Femenina Sub-23 de Voleibol en el velódromo internacional de Xalapa, Veracruz.

México dominó invicto el grupo B, mientras República Dominicana, ganador del A, pugnará en la otra semifinal contra el elenco vencedor entre Chile y Perú, rivales en el colofón de la jornada de “cuartos”.

La selección de Cuba tuvo que resolver el exceso de confianza ante las nicaragüenses y gracias a su eficiente bloqueo (15-3), reforzado con ventajas en ataques (33-30) y puntos por servicios (7-3), pudieron cumplir el objetivo de discutir medallas. Ambos conjuntos incurrieron en 21 errores no forzados.

Por las antillanas la jugadora de esquina Alejandra Gómez resultó la máxima anotadora del duelo con 15 unidades y junto a la centroamericana Brittany Forbes, que totalizó 14, protagonizaron los únicos doble dígitos del partido.

Contribuyeron al tercer éxito de las isleñas la también atacadora-receptora Thainalien Leyva (9), la central Yensy de la Caridad Kindelán (8), la opuesta Lisania Grafort (6) y la capitana Whitney James (5), estas dos últimas con actuaciones decisivas en el cierre del tercer parcial.

La productiva Gómez manifestó al sitio web de la justa que «no se puede suponer que el rival no va a hacer nada en la cancha. Nos confiamos demasiado. Retomamos el partido, pero no alcanzamos nuestro nivel, sinceramente no debimos haber concedido tantos puntos a Nicaragua. Esta es una experiencia más para nosotras, que no debemos menospreciar a ningún rival».

(Lisset Isabel Ricardo Torres/JIT)