Cuba por agrandar su historia en Sordolimpiadas de Tokio 2025

Los Juegos Sordolímpicos, la cita internacional más antigua para deportistas con discapacidad, tendrán sede por primera vez en Tokio del 15 al 26 próximos.

La justa, superará el número de participantes en relación a la versión precedente acontecida en 2022 por Caxias do Sul, en Brasil, donde se reunieron 2400 competidores. Para esta edición se espera la asistencia de cerca de 3000 concursantes.

Cuba llegará a la capital nipona con una delegación de 21 deportistas, prestos a rivalizar en cinco disciplinas: atletismo (10), judo (3), luchas (3), tenis de mesa (4) y ciclismo (1).

El objetivo de la comitiva será superar el puesto 21 logrado en la cita del Gigante Sudamericano, donde se lograron tres títulos y una medalla de plata.

En aquella oportunidad también se consiguieron dos quintos lugares, un sexto y dos octavos.

Nuevamente, y como ha ocurrido en las últimas cuatro ediciones de la lid sordolímpica, la delegación antillana tiene en la santiaguera Suslaidy Girat a su principal carta de triunfo.

Entronizada como la atleta más laureada de Cuba en la historia de estos Juegos, Girat llegará a Tokio con un palmarés impresionante de 11 medallas (8-2-1) en especialidades como salto de longitud, salto triple y los 100 metros.

Junto a ella, otra con actuaciones relevantes en estas lides es Kenia Rosa Carvajal, poseedora de cuatro coronas y un premio de bronce, conseguidos en las modalidades de salto de longitud y triple en las citas de Copenhague 1997, Roma 2001 y Melbourne 2005.

Cuba ha participados de manera ininterrumpida en las Sordolimpiadas desde su debut en Sofía 1993.

A lo largo de ocho ediciones, ha acumulado un total de 37 medallas (15-10-12), siendo el atletismo su deporte insignia con 32 de esas preseas.

Su mejor actuación histórica se remonta a Melbourne 2005, donde la selección de la Isla consiguió 14 medallas (5-7-2), un hito que sirve de referencia e inspiración para el grupo que se alista ahora rumbo a la capital japonesa.

La delegación antillana comenzará a dirigirse hacia la sede del certamen desde este martes, con el equipo de tenis de mesa como grupo de avanzada.

Un día más tarde les corresponderá a las selecciones de ciclismo, atletismo y judo. Los representantes de las luchas viajarán el 14 de noviembre.

Según el calendario divulgado por los organizadores de la lid, los primeros en competir por Cuba serán los exponentes del judo.

NUESTROS REPRESENTANTES

Atletismo:

Suslaidy Girat Rivero(SCU/saltos de longitud y triple, relevo 4×100)

Héctor Daniel Pérez Pérez (VCL/lanzamientos de disco y jabalina)

Angélica María Montoya Zayas (SCU/heptalón, relevo 4×100 y salto de altura)

Katherine Garzón Vigñot (HAB/400 m, relevos 4×400 y mixto)

Jasiel Bell López (GTM/200 m, relevos 4×400 y mixto)

Yulieky Duarte Pérez (CFG/400 m, relevos 4×400 y mixto)

Cristian Rafael Yero Céspedes (MTZ/100 y 200 m, relevo 4×100)

Eriel Cabrera Molina (VCL/200, relevos 4×100, 4×400 y mixto)

Eva Mairelis Martínez Bisset (SCU/5000 y 10000 m, relevos 4×400 y mixto)

Leydis Castillo Rojas (GTM/400 m, relevos 4×100, 4×400 y mixto)

Entrenadores: Yoelbi Luis Quesada Fernández, Adrián Ferrer Vaillant y Juan Hernández Martín.

Tenis de Mesa

Yeandris Alcolea Martínez (SCU/Individual, Doble y Doble mixto)

Alexander Lobaina Mellina (HOL/Individual, Doble y Doble mixto)

Dianka Montero Rojas (HOL/Individual, Doble y Doble mixto)

Yunisleidy Ortiz Martínez (MTZ/Individual, Doble y Doble mixto)

Entrenador: Mario Lladil Rodríguez Pérez.

Ciclismo

Zaydamis Márquez Cordoví (LTU/Sprint, Contra Reloj, Ruta, Carrera por puntos, Olímpico, Short y Track

Entrenador: Ramón Acosta Osorio.

Judo

Natalia de Jesús Velázquez Gutiérrez (PRI/+78 kg)

Yadira Lázara Ramos Ramírez (HAB/63 kg)

Yilian Lorena Olivero Díaz (VCL/52 kg)

Entrenador: Juan Carlos Cortada Bermúdez.

Luchas

Raúl Plutín Castillo (SCU/Libre 70 kg, Grecorromana 67 kg)

Yusek Montejo Rodríguez (CMG/Libre 86 kg, Grecorromana 87 kg)

Osmar Ortiz Tauriaux (SCU/Libre 125 kg, Grecorromana 130 kg)

Entrenador: Juan Humberto Suárez Rubio. (ALH)

Lianet Escobar Hernández/Jit

Post Views: 1