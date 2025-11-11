Implementa Cadena del Pan la venta mediante Pago en Línea 

En correspondencia con el proceso de bancarización que impulsa el país, los trabajadores de la Cadena del Pan en Unión de Reyes implementan la venta de pan a través del Pago en Línea.

La medida facilita las operaciones comerciales y promueve el uso de los canales de pago digitales. Según explicó Yurianny Alemán Hereira, administrador del centro, la modalidad constituye un paso significativo en la modernización de los servicios y en la eficiencia de la gestión económica.

“La posibilidad de realizar los las operaciones a través del Pago en Línea representa una ventaja tanto para los clientes como para la entidad, pues agiliza las transacciones, reduce el uso de efectivo y contribuye al control más transparente de los ingresos”, destacó.

La implementación del proceso en el territorio tiene buena aceptación entre la población. Los unionenses reconocen la comodidad y seguridad de las operaciones sin necesidad de dinero físico.

De igual forma, el colectivo laboral de la Cadena del Pan en Unión de Reyes recibe capacitación para garantizar la correcta aplicación de este sistema y continuar ofreciendo una atención ágil y eficiente a los consumidores.

Con esta iniciativa, el municipio se suma a las acciones que en todo el país promueven la bancarización como vía para fortalecer la economía nacional, elevar la cultura financiera y avanzar hacia una gestión más digital e inclusiva.

Post Views: 21