Cerveceros campeones I Copa Jorge Luis Valdés in Memoriam

El equipo Cerveceros se coronó campeón de la I Copa de Béisbol Jorge Luis Valdés in Memoriam al derrotar en dos partidos a Citricultores en el estadio Pablo Avelino de la ciudad de Cárdenas.

Durante el primer choque el conjunto cardenense venció con marcador de 13×5 donde el lanzador pinero Wilber Pérez resultó el ganador. Mientras, los jugadores Eduardo Parreira, José Prens y Anthony Ponce sobresalieron a la ofensiva.

“Me necesitaban en el equipo, así que decidí venir a Matanzas. Estoy muy orgulloso de que hayan confiado en mí. Es un grupo excepcional, con un gran sentido de compañerismo, y los atletas son realmente talentosos. Aquí aporté mi experiencia y di lo mejor de mí”, expresó Wilber Pérez.

“El objetivo era alcanzar la victoria y lo conseguimos. Estoy muy agradecido por la acogida de Cerveceros, ya que comencé la copa con el equipo Henequeneros. Durante los días en que no competíamos, entrené en casa para poder rendir al máximo en los partidos. Ahora que hemos finalizado, me uniré al equipo Unión de Reyes en la provincial”, afirmó Eduardo Parreira.

«Durante el tiempo en que no jugábamos, me dedicaba a correr y a levantar pesas. Este equipo es como una gran familia, con peloteros de series nacionales como Esteban Terry y Edel Tamayo. Fue un torneo increíble y logramos formar un excelente colectivo», comentó José Prens.

En el segundo partido, los Cerveceros se impusieron a los Citricultores con un marcador de 8×2. El pitcher Alain Valencia logró una destacada actuación, al dominar a los bateadores durante 5 entradas y 2 tercios, en las cuales permitió 6 hits y registró 4 ponches.

“Trabajé en mis lanzamientos y en la ubicación, afortunadamente pude mantener a los bateadores de los Citricultores bajo control. Quiero agradecer a mis compañeros de equipo por su apoyo y por la confianza que depositaron en mí en esta final. Estoy contentísimo por la victoria porque logramos el objetivo de coronarnos”, aseguró, Alain Valencia.

El equipo dirigido por Jorge Hendry Castellanos se benefició del arrollador bateo de Esteban Terry. Este inició con un triple y luego conectó dos cuadrangulares, lo cual aseguró la victoria para su equipo.

«Estoy muy emocionado por haber logrado el campeonato. La experiencia fue increíble y me siento agradecido de ser parte del equipo Cerveceros. Tuve un buen desempeño en el campo, me esforcé y comencé con el triple. Este triunfo es el resultado del trabajo en equipo y la dedicación de todos. Ahora voy para la provincial y tengo la mirada puesta en la Serie Nacional», comentó Esteban Terry.

“En esta copa logramos cumplir nuestro objetivo de ser campeones. Quiero expresar mi agradecimiento a todo el equipo que hizo posible este logro. Los Cerveceros son un grupo excepcional; además de ser grandes profesionales y trabajadores, lo que realmente destacó fue nuestra unidad. Sin esa cohesión, no habríamos alcanzado nuestra meta. Muchos de nosotros tuvimos que esforzarnos, y algunos refuerzos, que viven lejos, no pudieron entrenar juntos, pero aun así se dedicaron a entrenar en casa. Ahora es momento de disfrutar este gran triunfo”, afirmó Jorge Hendry Castellanos.

El encuentro también valió para premiar a los mejores atletas de esta I Copa Provincial de Béisbol «Jorge Luis Valdés in Memoriam”. Entre los más destacados sobresalieron, Rubén Andrés Menes, Esteban Terry, Brayan Peña y Yosley García.

“Honestamente, no anticipaba recibir este reconocimiento. Durante la Copa, me esforcé al máximo en el campo y me preparé intensamente para lograr buenos lanzamientos y contribuir al éxito del equipo. Estoy muy orgulloso de que Cerveceros haya logrado su tercera coronación consecutiva. Estoy convencido de que aún nos esperan muchas más victorias”, expresó Rubén Andrés Menes.

En el torneo participaron los equipos Matanzas, Henequeneros, Citricultores y los actuales campeones, Cerveceros. Esta I Copa de Béisbol homenajeó al otrora conocido como el «Zurdo de Oro», Tatis Valdés.

