Cae Matanzas en choque de preparación del torneo Sub 15

El equipo de fútbol de Ciego de Ávila sub 15 se impuso con autoridad cuatro goles por uno a Matanzas en un partido que confirmó el buen momento del conjunto avileño y su condición de aspirante al título nacional.

El once avileño, dirigido por Michael Cordero Ruiz, mostró solidez en todas sus líneas, con un funcionamiento colectivo que marcó diferencias desde los primeros minutos. La presión alta, el orden defensivo y la efectividad en el ataque fueron claves para inclinar el marcador ante un Matanzas que no logró sostener el ritmo del encuentro.

Ciego de Ávila llega a esta temporada con una base consolidada: repite once jugadores del plantel que alcanzó el subcampeonato de Cuba en el torneo 2024-2025. Esa continuidad se refleja en la cohesión del grupo y en una idea de juego clara, apoyada en la unión y la disciplina dentro del terreno.

La preparación previa a este encuentro incluyó una base de entrenamiento en el campismo de Cayo Coco, valorada como positiva por el cuerpo técnico.

Además, el plantel cuenta con cinco atletas de la preselección nacional, proyectados para eventos internacionales, un respaldo al trabajo que se realiza en la categoría.

El objetivo del conjunto avileño se mantiene sin cambios: liderar su grupo clasificatorio y avanzar a la fase final, que se disputará nuevamente en Ciego de Ávila, con la meta de subir a lo más alto del podio del fútbol escolar cubano.

En las inmediaciones del partido los jugadores, entrenadores y el público tomaron un minuto de silencio para recordar al joven yumurino que trágicamente perdió la vida mientras jugaba en este terreno.

Post Views: 16