El primer teléfono móvil ¿cuándo tenerlo?

Un estudio con más de 10 mil adolescentes en Estados Unidos demostró que la edad en la que obtienen el primer teléfono móvil marca diferencias importantes en salud, sobre todo en el sistema nervioso.

La investigación Estudio sobre el Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, considerado el mayor seguimiento a largo plazo del desarrollo cerebral infantil en esa nación norteamericana entre 2018 y 2020, muestra que el 63,6 por ciento de los participantes ya tenía un smartphone y que la edad promedio de adquisición rondaba los 11 años.

Publicado en la revista Pediatrics, y liderado por Children’s Hospital of Philadelphia junto con las universidades de California en Berkeley y Columbia, comprobó que los niños que poseen un teléfono inteligente a los 12 años enfrentan un mayor riesgo de depresión (31 por ciento), obesidad (40) y falta de sueño (62) en comparación con quienes aún no tienen estos dispositivos.

Al comparar a los preadolescentes que recibieron su primer teléfono entre los 12 y los 13 años con quienes aún no tenían uno, los investigadores observaron que el primer grupo tendía a presentar más señales de malestar emocional y un descanso menos reparador.

Esto refuerza la idea, señalada por los investigadores, de que la adolescencia temprana es una etapa especialmente sensible a cambios en hábitos de sueño y bienestar, subrayan los autores.

La investigación no demuestra una causalidad directa, aunque sí se suma a un creciente cuerpo de evidencia que apunta a efectos cognitivos perjudiciales asociados al uso temprano de smartphones.

El equipo subrayó que no pretende demonizar la tecnología ni culpar a los padres que ya han dado un dispositivo a sus hijos. Su objetivo es que esta evidencia sirva para tomar decisiones más informadas y equilibradas.

Los expertos recomendaron establecer reglas claras sobre el uso nocturno de smartphones para proteger el bienestar de los menores.

Entonces, ¿a qué edad ofrecer el dispositivo móvil? El estudio no fija una edad ideal, lo que sí muestra es que recibirlo demasiado pronto se asocia con peores indicadores de salud en la adolescencia temprana.

Una investigación futura buscará precisar qué aspectos del uso –aplicaciones, patrones, frecuencia– se asocian a los efectos adversos, así como identificar qué jóvenes son más vulnerables y quiénes podrían beneficiarse.

Prensa Latina

