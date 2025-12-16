Trump golpea a la BBC con una multimillonaria demanda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes una demanda por 10.000 millones de dólares contra la BBC por difamación y por violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida.

La demanda, que fue presentada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, se interpuso a título personal y nombra como demandados a la BBC y a BBC Studios Productions por su documental ‘Panorama’ de 2024, en el que se utilizaron extractos editados de un discurso de Trump en enero de 2021.

La denuncia acusa a la cadena británica de realizar una «representación falsa, difamatoria, engañosa, despectiva, inflamatoria y maliciosa del presidente Trump», recoge CNBC.

«La BBC, antes respetada y ahora desacreditada, difamó al presidente Trump al manipular de forma intencionada, maliciosa y engañosa su discurso en un descarado intento de interferir en las elecciones presidenciales de 2024», dijo un portavoz del equipo legal de Trump a Fox News. Asimismo, agregó «la enérgica demanda» exige al medio «que rinda cuentas por su difamación e imprudente interferencia electoral» así como lo ha hecho con «otros medios de comunicación convencionales de noticias falsas por sus malas prácticas».

Horas antes, el mandatario anunció que demandaría al medio británico por poner en su boca «terribles palabras» relacionadas con su discurso previo al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Escándalo en torno a la BBC

El escándalo de la BBC estalló en noviembre, cuando el diario The Telegraph informó que distintas escenas del discurso del líder republicano habían sido modificadas y combinadas para dar la impresión de que el entonces presidente alentaba a sus seguidores para que asaltaran al Capitolio.

En la versión manipulada, se mostraba a Trump afirmando: «Vamos a ir caminando al Capitolio y estaré allí con ustedes y lucharemos. Lucharemos como demonios. Si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país». Sin embargo, en el discurso original Trump había instado a sus seguidores a marchar «pacíficamente y con patriotismo».

Tras el escándalo, el director general de la BBC, Tim Davie, y su directora de informativos, Deborah Turness, dimitieron al reconocer que se cometieron errores.

A mediados de noviembre, la BBC presentó una disculpa formal al mandatario estadounidense, reconociendo un «error de juicio». Sin embargo, la corporación rechazó firmemente las demandas de compensación económica, tras declarar que no volverá a emitir el controvertido episodio.

RT

