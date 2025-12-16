Analiza Asamblea Municipal del Poder Popular en Colón Programa de Gobierno

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Colón en sesión extraordinaria correspondiente al décimo octavo período de mandato analizó el Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía.

Durante la reunión, dirigida por la Presidenta de la asamblea colombina, Tamara Carvajal Domínguez, el Intendente Michel León Rodríguez presentó las acciones contenidas en los 10 objetivos refrendados en el documento.

Durante el debate los delegados expusieron propuestas relacionadas con las facultades de las empresas estatales del territorio para mejorar la gestión económica y aportar la desarrollo territorial, el fortalecimiento de políticas sociales en sectores como educación, cultura, deportes y salud.

Igualmente dialogaron sobre la necesidad del trabajo social integrado, la concreción de un centro para la atención a personas deambulantes y la creación de una casa de abuelos en el Consejo Popular Sur, como tarea en cumplimiento por el nivel de envejecimiento de la población.

Entre otros aspectos se refirieron a la producción de alimentos, el control de precios, el delito y las indisciplinas sociales. En este último abogaron por el rigor en las sanciones de las manifestaciones delictivas.

Cada una de las propuestas realizadas en el análisis del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía tienen en el escenario local prioridad para su cumplimiento a fin de lograr mejorar la situación económica y social en el municipio.

