Unión de Reyes en el centro del teatro cubano con la jornada Abelardo Estorino

Marzo se convierte en el mes del teatro por excelencia a nivel nacional e internacional. A la celebración de los días internacionales del teatro para niños y jóvenes, el del teatro y el de las marionetas, se suman importantes eventos culturales que contribuyen a la consolidación de las artes escénicas en territorio matancero.

Además del recién concluido Taller Estudio de Primavera, las funciones que habitualmente ofrecen nuestras agrupaciones y la jornada Marzo Teatral, hoy inicia otro evento cuyo prestigio le merece el respeto de los teatristas cubanos y el público.

La cuna de importantes dramaturgos y escritores cubanos, Unión de Reyes, acoge hasta el 29 de marzo la Jornada de Teatro Abelardo Estorino. Dedicado a los 100 años del dramaturgo unionense, los 45 de Teatro de Sur, al Premio Nacional de Teatro, Miriam Muñoz y los 65 años de vida de Wilfredo Mesa, el evento ofrecerá propuestas vinculadas al teatro infantil, dramático, piezas de sala y performance.

Representa la celebración de su vigésimo tercera edición un nuevo ejemplo de la solidez artística que convierte a Teatro de Sur en uno de los colectivos más representativos del teatro a nivel nacional.

Con un público que llena todos los espacios de presentaciones la jornada, iniciada en el año 2000, recibe a los colectivos del catálogo del Consejo provincial de las Artes Escénicas de Matanzas y otras agrupaciones del país, entre ellos Novadanza, la compañía circense La rueda, el mago Omar Fuentes, el proyecto Noria de estatuas vivientes, Teatro de Las Estaciones, Teatro Pálpito y el Mejunje teatral.

Asisten como invitados los Maestros Miriam Muñoz, René Fernández, René Quirós, Mercedes Fernández, Ariel Bouza y Ovidio Ávila. Entre las propuestas de la Jornada, este 2025 se encuentran la exposición 45 años de Teatro de Sur y los espectáculos Que me quiten lo bailao, Historia de burros, Con ropa de domingo y No me atormenten.

Se trata este de un encuentro anual para mantener vivo el legado que permanece adherido a la historia de este pueblo, a pesar de los no pocos contratiempos de la contemporaneidad.

Dentro de la amplia gama de jornadas dedicadas a las artes escénicas en el país, la Abelardo Estorino cobra una significación particular al desarrollarse, fundamentalmente, con los recursos y esfuerzos desde lo local.

Es un inmenso desafío y un privilegio contar con un evento de esta magnitud en el que participan cada año compañías y exponentes sobresalientes del teatro cubano. Del 27 al 29 de marzo serán jornadas destinadas nuevamente a mantener y transmitir el legado teatral de Abelardo Estorino en su eterna casa: Unión de Reyes.

Abelardo Estorino, Premio Nacional de Teatro, nació en Unión de Reyes. El afamado dramaturgo matancero fue discípulo de Virgilio Piñera y maestro indiscutible de los autores más sobresalientes.

Como una de las figuras más importantes en la historia del teatro cubano, su obra ha quedado como sello de identidad y sobre todo como representante y vocero de la política cultural cubana.

Realizó una amplia labor como director y adaptador, como uno de nuestros más capaces dramaturgos y su estructura dramática descansa en una técnica segura y apropiada. Tanto El robo de cochino como La casa vieja son títulos fundamentales de nuestro actual teatro.

Sobran los motivos entonces para que la Jornada de Teatro de Unión de Reyes lleve el nombre de uno de los más importantes dramaturgos de la cultura cubana.

(Jessica Mesa Duarte/Radio26)

Post Views: 37