Teatro Icarón presenta en Colón la obra «El cangrejo volador»

El teatro es una de las manifestaciones artísticas más apreciadas por el contacto directo con el público.
La experiencia la disfrutaron los asistentes a la presentación del Grupo de Teatro Icarón con la obra «El Cangrejo Volador»
La puesta en escena es una versión del cuento homónimo de Onelio Jorge Cardoso, realizada por la actriz y Premio Nacional de Teatro Miriam Muñoz Benítez directora de la agrupación.
Los actores transmitieron mensajes referidos al amor, la sensibilidad y la fuerza para alcanzar sueños que pueden parecer imposibles.
El apoyo a esta intención se logra a través de la escenografía diseñada por Rolando Estévez.
La actuación del grupo de teatro y Icarón permitió la interrelación con el público infantil en un espectáculo ameno realizado en el Parque de la Iglesia una de las áreas más concurridas durante la etapa de verano.