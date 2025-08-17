Cultura

Teatro Icarón presenta en Colón la obra «El cangrejo volador»

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Cuba #El Cangrejo Volador #Matanzas #Teatro Icarón

El teatro es una de las manifestaciones artísticas más apreciadas por el contacto directo con el público.
La experiencia la disfrutaron los asistentes a la presentación del Grupo de Teatro Icarón con la obra «El Cangrejo Volador»
La puesta en escena es una versión del cuento homónimo de Onelio Jorge Cardoso, realizada por la actriz y Premio Nacional de Teatro Miriam Muñoz Benítez directora de la agrupación.
Los actores transmitieron mensajes referidos al amor, la sensibilidad y la fuerza para alcanzar sueños que pueden parecer imposibles.

El apoyo a esta intención se logra a través de la escenografía diseñada por Rolando Estévez.

La actuación del grupo de teatro y Icarón permitió la interrelación con el público infantil en un espectáculo ameno realizado en el Parque de la Iglesia una de las áreas más concurridas durante la etapa de verano.

