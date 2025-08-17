Concluye Experiencias Creativas 2025 en Matanzas

La tercera edición del Taller de Verano de la Asociación Hermanos Saíz, Experiencias Creativas 2025 culminó en el Patio Colonial de la ciudad de Matanzas con una gala.

Yadiel Durán, presidente de la AHS yumurina, expresó que para la asociación resultó gratificante completar el taller.

«Nos alegra muchísimo formar parte del plan vacacional de tantos niños y jóvenes de nuestra ciudad, que vengan acá a recibir clases de música, artes plásticas, baile, siempre todo vinculado con nuestras raíces».

La gala «Cubanía» agrupó a los participantes del taller en un espectáculo que combinó canto y baile. La compañía músico danzaria infantil Gabi & Sofi acompañó el encuentro.

Lucelys Fernández, profesora de canto del taller, explicó que lograron una asistencia constante por parte de los infantes durante todo el proceso, algo apreciable en los resultados del taller.

«Fue muy satisfactorio verlos hoy. No pretendíamos que fuera un concierto de una calidad excelsa pero estamos muy felices por la integración de ellos, por como aprendieron ritmos musicales cubanos que era nuestro principal objetivo», agregó.

Lucca José Reyes Navarro y Lorena Díaz Bermúdez asistieron por vez primera al taller. Ambos concuerdan en lo positivo de la experiencia y lo gratificante de aprender bailes cubanos.

«Todo me gustó y pienso regresar el año próximo. Aquí no solo aprendí muchas cosas nuevas sino que hice buenas amistades», expresó la participante María Lucía Leyva Fernández.

«Yo creo que lo más agradable que hemos tenido en esta edición han sido los rostros nuevos que hemos tenido. Hemos recibido a niños y jóvenes que llegan por primera vez al proyecto, a conocer lo que aquí en la sede de la AHS se realiza en el verano», comentó Durán.

Experiencias Creativas volverá a sesionar en la Ciudad de los Puentes durante los meses de verano del próximo año 2026, con el objetivo de brindar una opción más en etapa estival a la familia matancera.

