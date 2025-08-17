Inauguran lobby del Policlínico José Machado

Como parte de la actividades planificadas por el sector de la Salud en el Aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro quedó inaugurado el lobby del Policlínico José Machado en Unión de Reyes, un espacio con mejores condiciones para brindar mayor confort y una imagen renovada al centro asistencial.

«La inversión total asciende a 3,3 millones de pesos, incluyendo la unidad de terapia intensiva y apoyo vital, inaugurada el 26 de julio. Con estas mejoras, se busca elevar los estándares de la atención médica en el territorio, en correspondencia con los principios de la salud pública cubana», resaltó el director general de salud en el territorio, Raydel Alejandro Sotés Carrera.

En la ejecución de la obra jugaron un papel fundamental los trabajadores de la MIPYME Habytal, junto al personal del sector de las batas blancas. Los mismos laboraron intensamente para concretar el proyecto. Además, la obra contó con el respaldo de la contribución territorial y del Consejo de la Administración Municipal, sin todos estos factores no habría sido posible llevar adelante la iniciativa.

Las autoridades locales aseguraron que los esfuerzos no se detendrán. Próximamente, prevén realizar la inauguración de una nueva posta médica, actualmente en ejecución, aunque con un mayor nivel de complejidad. Asimismo, dentro del propio Policlínico José Machado, laboran en el área de admisión, con el objetivo de optimizar el sistema de turnos clínicos, incluída la posibilidad de gestionar turnos para la atención secundaria.

Estas acciones forman parte de un programa sostenido de mejora de los servicios de salud, cuya prioridad, afirmaron, sigue siendo elevar la calidad de la atención a la población.

Estuvieron presentes la Primera Secretaria del Partido en el territorio, Arlén González, el Intendente Angel Valdés y demás directivos políticos y gubernamentales.

