El humorista matancero Moisés Rodríguez Cabrera recibió el Premio Nacional del Humor 2024 en una ceremonia en la Sala de Conciertos José White de la Atenas de Cuba.

La entrega del galardón coincidió con el aniversario 40 de la icónica agrupación La Seña del Humor, de la cual es fundador.

«Yo lo siento como una cámara hiperbárica, me ha oxigenado tremendamente este premio. Se lo agradezco muchísimo a ese jurado, a esos amigos y compañeros. Y se lo agradezco muy especialmente a mi familia que se sacrificó para que yo no faltara a mis compromisos, pero sostenidamente, a ustedes los matanceros, el público que me hizo humorista», expresó.