Película Shrek 5 llegará en julio de 2026

La productora Dream Works Animation anuncia en sus redes sociales que la película Shrek 5 llegará a los cines el 1 de julio de 2026, tres lustros después del estreno de la cuarta entrega, Shrek para siempre.

La historia de esta nueva cinta animada sobre el famoso ogro verde se mantiene en secreto, pero ya se sabe que el actor Mike Myers volverá a dar voz a Shrek, Cameron Diaz a Fiona y Eddie Murphy al Burro.

No se confirmó todavía si el actor español Antonio Banderas participará nuevamente prestando su voz al Gato con Botas.

La primera película de Shrek fue un gran éxito cuando se estrenó en 2001 y dio lugar a las secuelas Shrek 2 en 2004, Shrek the Third en 2007 y Shrek Forever After en 2010.

También se estrenó en 2011 una película derivada, Puss in Boots, protagonizada por el gato forajido al que pone voz Banderas, y una secuela, Puss in Boots: The Last Wish, estrenada en 2022.

Esta producción forma parte del regreso a la actuación de la actriz Cameron Diaz, cuyo último papel fue en 2014 en el musical Annie y además de volver con Shrek 5, también la veremos en Back in Action, una comedia de acción de Netflix.

Shrek, una comedia de fantasía que parodió los cuentos de hadas, se convirtió en uno de los grandes títulos de la animación a principios de los 2000 y ahora, 23 años después de esa primera vez, Dream Works Animation confirma su quinta entrega. (ALH)

Tomado de Prensa Latina