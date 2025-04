“Nora”: un thriller cubano con nombre de mujer

Un nuevo thriller histórico se suma a la no pequeña lista de filmes nacionales con nombres de mujer: Nora. De este modo, viene a insertarse junto a referentes como Lucía, Retrato de Teresa, Las profecías de Amanda, Fátima, Cecilia, Alicia en el pueblo de maravillas, La película de Ana, Lisanka y Manuela, entre otras.

El thriller es uno de los géneros más difíciles de definir en la literatura, ya que no posee una clasificación exacta. Comúnmente se le asocia de manera errada con el género de terror. Su característica principal es mantener al espectador en constante suspenso, generándole la necesidad de seguir la historia hasta el final, mientras sostiene la ansiedad, la emoción y la incertidumbre hasta su desenlace.

Varios de estos elementos dramatúrgicos son los que el actor y director Roly Peña presenta en su largometraje. Con guion de Amílcar Salatti, el filme cubano Nora se encuentra en plena fase de posproducción, con la promesa de que cautivará, dada la excelencia del elenco y la particularidad del argumento, al público. ¿Los pronósticos? Gustará muchísimo, pues se trata de una obra cinematográfica totalmente diferente.

Ingrid Lobaina es la protagonista de esta nueva producción, a quien ya conocimos en el papel que diera vida a la adolescente Noemi en Calendario, el popular dramatizado de Magda González que transmitió la televisión cubana.

Para enfrentar las secuencias de acción que aparecen en el filme, esta actriz se sometió a un fuerte entrenamiento en el gimnasio.

Además de Roly Peña como director y de Amílcar Salatti como guionista, la producción general está a cargo de Luis Orlando, la música original pertenece a Antonio Leyva y su esposa Magda Galván, un dúo que ha aportado gran sonoridad a la obra y al cine cubano de manera general. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Alexander Escobar.

La nueva propuesta se desarrolla en 1998. Para el rodaje de la historia se utilizaron varias locaciones, fundamentalmente en la provincia de Matanzas: la Ciénaga de Zapata, la Marina de Varadero y los hoteles Meliá de Playa Azul. También se realizaron grabaciones en el aeropuerto José Martí y en el hotel Habana Libre.

Dada su conocida trayectoria como guionista, y a la espera de que la puesta constituya una experiencia intensa y hermosa, ya que Salatti sabe absorber la pasión y la veracidad cuando se dispone a escribir, Cubadebate conversó con él acerca de este nuevo proyecto .

¿En qué momento se encuentra la película?

La película ahora mismo está en posproducción de sonido y de imagen, y realmente fecha de estreno aún no hay. Roly me dijo que debía tener fecha de culminación de este proceso (de postproducción) para junio. Entonces no sé si se estrenará en el verano, o después en septiembre. No sé si la quieran guardar para algún festival porque es del perfil comercial.

¿Por qué estima que Nora rompe los esquemas tradicionales del cine nacional?

Cuando dije eso me refería a que aquí se hacen muy poquitas películas de género. Yo creo que, si revisas la cinematografía nacional, pues no se hace terror, no se hace thriller. No se hacen con asiduidad ese tipo de largometrajes. Casi todas las películas son de temática social: dramas, filmes que tienen más de autor, comedias…

Entonces este tipo de películas de géneros más puros, tipo thriller, terror, la lista no es muy larga sine qua non. Roly la define como un thriller histórico porque está un poco inspirada en sucesos reales.

Pienso que en ese sentido es un largometraje que es diferente, un filme que con muy poquitos recursos, porque realmente se trabajó con muy poquitos recursos, es una película para pasar el rato con un concepto comercial totalmente.

La trama, ¿sobre qué trata?

En la película la protagonista es una agente joven, Nora, que en medio del descubrimiento de la red de agentes que hubo en Miami, ella estaba en un evento en República Dominicana de la derecha miamense cubana y se ve casi que quemada y tiene que encontrar la forma de escapar de ahí.

Antes de marcharse necesita recabar una información que cree que es importante y bueno, nada…Se queda en medio de gente que está sospechando de ella, tratando de lograr su objetivo final y bueno… es un poco esto del juego del gato y el ratón: te cojo, no te cojo; te salvas o no te salvas. De eso va la película.

¿Cómo le nacen las historias a Amílcar Salatti?

Parte es imaginación y la aprovecho en este oficio. Lo otro es como tener la mirada atenta a la calle, a las historias, a lo que te cuentan, a lo que lees. Es como irse llenando de todo lo que te pueda servir para eso: desde un chisme hasta noticias más serias, ¡¿no?! Es una mezcla de todo eso, que se puede dar como imaginación y es a la vez un recurso del oficio ya que tienes que estar atento a la caza de historias y así un poco salen las cosas.

En el caso de Nora realmente fue un encargo, que llevó una investigación. El Minint quería hacer una película para una fecha, que ya pasó, se quería de hecho hacer un teleplay para una fecha de homenaje, eso pasó. Pero empezamos a investigar y a partir de la investigación surgió la historia. Fue un encargo. Yo soy muy muy fan del thriller, el policiaco me gusta muchísimo escribirlo y entonces realmente que me llamen para este tipo de cosas para mí siempre es una tentación. En UNO disfruté mucho cuando lo escribí. Eso me dio un entrenamiento, que es un género difícil donde tienes que mantener el ritmo, las expectativas, tratar de que la gente no se dé cuenta de por dónde van los tiros. Mantener la sorpresa es esencial.

¿De qué manera llega Nora a manos de Roly?

Realmente, a quien llaman primero es a Roly, porque Roly es un director que ha hecho policiacos, que le han quedado bien, que maneja el género. Y entonces lo llaman a él, y él me llama a mí. Hacía años que no trabajábamos juntos, desde UNO. Y mi primer trabajo en la televisión, cuando yo era microfonista, fue con Roly Peña. Con el primer director con el que yo trabajé en mi vida fue con Roly y tenemos una amistad, desde ese entonces, te estoy hablando que nos conocemos hace ya 20 años. Yo tengo un compromiso de por vida con Roly de que para lo que me llame, escribirle lo que él necesite. Y en este caso fue así. Ahí empezó el trabajo en conjunto.

¿Sobre el elenco?

La protagonista es Ingrid Lobaina, que es la que hace de Nora. Están Héctor Noas, Aramís Delgado, Carlos Luis González. También Luis Ángel Batista, Patricio Wood, Clarita García, Yuny Bolaños, ya en personajes más pequeños.

Eider Pérez, Alfredo Gades y Luis Angeles León. También participan Pedro Díaz, Alejandro Piar, Dalia Yacmell, Omar Durán, Dayron Villalón y Roly Peña, en una doble función de director y actor. Además, el equipo de realización colaboró en pequeños papeles.

Los grandes protagonistas de la historia son Ingrid, Héctor Noas y Aramís Delgado junto a Reytel Oro, quien hace un personaje que siempre está, apenas dialoga pero sí tiene mucha presencia ya que juega mucho con la trama de la persecución y tal.

Los demás son personajes más pequeños, interactúan con el personaje principal y con la historia de una manera muy rápida pero intensa. Ese es el casting en general. Yasmín Gómez aparece como actriz invitada junto a otros actores que hacen papeles muy pequeños dentro de la trama.

Todo está muy bien narrado y Roly tiene la concepción de la historia clara en su mente. Es apasionado y con mucha experiencia en la dirección de actores, por tanto, todo se vuelve verdadero a la hora de asumir el proyecto.

(Verónica Alemán Cruz/ Cubadebate)

