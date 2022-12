Maylan Álvarez: un referente en la literatura matancera

La escritora, promotora literaria y editora Maylan Álvarez Rodríguez resulta uno de los referentes dentro de la literatura que emana desde la Atenas de Cuba.

Más de una decena de premios como el Calendario, de la Asociación Hermanos Saíz, Memoria, del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, y el Fundación de la Ciudad, avalan su prolífera trayectoria.

«Durante la Feria Internacional del Libro en el mes de febrero me otorgaron el Premio Al Lector, por un libro publicado por Ediciones Matanzas titulado «This bag is not a toy», galardó otorgado por el instituto Cubano de Libro a los 10 títulos más leídos según las opiniones de los lectores cubanos. En abril obtuve el Premio Félix Pita Rodríguez y, recientemente, la beca Juan Francisco Manzano por segunda vez».